VIDEO U Frankfurtu se pokvario stajni trap Boeinga, avion je nosom završio na podu!

Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je u četvrtak kada je neočekivano propao stajni trap zrakoplova Boeing 787 u zračnoj luci Frankfurt, priopćila je Lufthansa.

„Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.

„Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć”, dodala je tvrtka.

Fotoreporter Reutersa vidio je više vozila hitne pomoći oko dvomotornog širokotrupnog zrakoplova koji je djelomično ležao na trupu.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.



The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Incident se dogodio u 12.45 sati, a zrakoplov je trebao poletjeti u Los Angeles kao let LH450, priopćila je Lufthansa.

„Zajedno s nadležnim tijelima istražujemo točne okolnosti događaja”, navela je tvrtka.

Boeing 787, od kojeg Lufthansa koristi varijantu 787-9, relativno je novi avion u floti kompanije.