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IMA OZLIJEĐENIH

VIDEO U Frankfurtu se pokvario stajni trap Boeinga, avion je nosom završio na podu!

Piše HINA,
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VIDEO U Frankfurtu se pokvario stajni trap Boeinga, avion je nosom završio na podu!
Foto: David Ryder

„Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje

Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je u četvrtak kada je neočekivano propao stajni trap zrakoplova Boeing 787 u zračnoj luci Frankfurt, priopćila je Lufthansa.

„Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.

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„Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć”, dodala je tvrtka.

Fotoreporter Reutersa vidio je više vozila hitne pomoći oko dvomotornog širokotrupnog zrakoplova koji je djelomično ležao na trupu.

Incident se dogodio u 12.45 sati, a zrakoplov je trebao poletjeti u Los Angeles kao let LH450, priopćila je Lufthansa.

„Zajedno s nadležnim tijelima istražujemo točne okolnosti događaja”, navela je tvrtka.

Boeing 787, od kojeg Lufthansa koristi varijantu 787-9, relativno je novi avion u floti kompanije.

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