„Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje
VIDEO U Frankfurtu se pokvario stajni trap Boeinga, avion je nosom završio na podu!
Nekoliko članova osoblja ozlijeđeno je u četvrtak kada je neočekivano propao stajni trap zrakoplova Boeing 787 u zračnoj luci Frankfurt, priopćila je Lufthansa.
„Putnici još nisu bili ukrcani”, rekao je glasnogovornik tvrtke u priopćenju poslanom elektroničkom poštom, dodajući da su se u trenutku incidenta u zrakoplovu nalazili članovi posade i zemaljsko osoblje.
„Nekoliko radnika je ozlijeđeno i primaju liječničku pomoć”, dodala je tvrtka.
Fotoreporter Reutersa vidio je više vozila hitne pomoći oko dvomotornog širokotrupnog zrakoplova koji je djelomično ležao na trupu.
WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026
The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk
Incident se dogodio u 12.45 sati, a zrakoplov je trebao poletjeti u Los Angeles kao let LH450, priopćila je Lufthansa.
„Zajedno s nadležnim tijelima istražujemo točne okolnosti događaja”, navela je tvrtka.
Boeing 787, od kojeg Lufthansa koristi varijantu 787-9, relativno je novi avion u floti kompanije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+