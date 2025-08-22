VIDEO U Makarskoj i na kraju kolovoza rezervacije na plaži: Komunalci u zoru sve 'počistili'

Kolovoz se bliži kraju, a s time i vrhunac sezone, ali učestala praksa rezervacije mjesta na plaži nije prestala, barem u Makarskoj. Njihovi komunalci objavili su jučer snimku na TikToku iz svoje posljednje akcije u kojoj su rano ujutro uklanjali ležaljke, šatore, napuhance, pa čak i igračke koje su ljudi ostavili prije zore, ili čak noć ranije, kako bi ih dočekalo mjesto u hladu.

- Redarstvo i komunalci u još jednoj jutarnjoj misiji za uredne plaže, čiste i dostupne svima. Hvala svima koji podržavaju red, isprike svim gostima i građanima koji nam pišu s cijele Makarske rivijere, a ne stignemo svima ni odgovoriti - napisali su i poručili kako su oni nadležni samo za Makarsku, dok ostale općine na rivijeri imaju svoje službe koje su zadužene za red u njihovim mjestima.

Naravno, i ova akcija izazvala je lavinu podijeljenih reakcija. Dio je ljudi oduševljeno pozdravio akciju protiv ovakve turističke prakse, no bilo je onih i koji se protive i čišćenju ručnika s plaže.

- Plaža nije ničije vlasništvo i neka svatko ima što hoće tamo...drugo ako je smeće - napisala je jedna korisnica ispod videa.

- Još da i ležaljke kojima koncesionari zauzmu cijelu plažu, gdje god ima hlada, tako pobacate ili im kažete da ih drže na jednom mjestu složene kao što bi i morali dok ih ne iznajme, e to bi već onda imalo smisla. Cijelom dužinom plaže su poredane ležaljke, prazne, i nitko ništa...

- Što niste to radili u 7. mjesecu? - odgovorio je drugi, a jedan se pita koliko puta tjedno ovo rade.

