VIDEO U moru kod Pule iskočilo mu je čudno stvorenje: Hej, pa nisam znao da ih ima u moru!

Prilikom pecanja, našeg je čitatelja u Istri iznenadila životinja koju nikad dosad nije vidio u moru. Nije ni znao da ih ima u moru. Prema snimci, radi se o barskoj nutriji. Iznenađe je bio i njegov otac, koji još nije doživio tako nešto jer vidjeti nutriju u morskom okolišu nije uobičajena stvar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Čitatelj zatekao neobičan prizor na pecanju | Video: 24sata Video

- Jučer navečer sam pecao u kampu kod Pule nešto prije 22 sati i ugledao nutriju u moru, nešto što je zaista rijetko vidjeti! Izašla je iz stijena, zaronila i preplivala oko 300 metara dok nije stigla do plaže. Bio je to nevjerovatan prizor. Snimio sam je u kampu Colone Mon Perin, prvi put vidim tako nešto, pitao sam čak i oca koji mi je rekao da nije niti on vidio nutriju u moru - rekao nam je čitatelj.

Rekao je da je bila duga oko 60 centimetara i imala je dugi mišičavi rep.

'Invazivna vrsta u Hrvatskoj'

Barska nutrija prirodno potječe iz Južne Amerike, prepoznata je kao invazivna u Hrvatskoj. Njena prisutnost u morskom okolišu nije uobičajena, no već je viđana u blizini mora. Pojava u moru ne znači da se vrsta tamo i nastanila, jer u kamenitoj obali ne može kopati svoje nastambe. Moguće je da je jedinka stigla do mora u potrazi za hranom ili jer je naprosto zalutala, a u proteklih nekoliko godina su zabilježena opažanja u priobalju zapadne Istre.

U Europu je donesena radi uzgoja za krzno. Iako se uzgoj nutrija smanjio, ona se uspjela prilagoditi prirodnom okolišu nakon bijega s farmi. U Hrvatskoj su prvi put zabilježene 1936. godine u Međimurju, a s vremenom su se proširile i na druga područja, uključujući Istru. Danas je prisutna u dolinama rijeka kao što su Mirna i Raša te u močvarnim područjima poput Paluda.