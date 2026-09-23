VIDEO U naselju vozio preko 100 km/h, uletio na teren gdje su igrala djeca! Bio je pijan

Vozač (31) je u zagrebačkim Gajnicama pijan vozio više od 50 kilometara na sat iznad dopuštene brzine, izgubio nadzor nad automobilom i udario osobu na nogometnom igralištu.

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Nesreća se dogodila 16. rujna oko 20.05 sati. Vozač nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti i vidljivosti, zbog čega je izgubio nadzor nad automobilom. Najprije je udario u metalnu zaštitnu ogradu, a potom i u žičanu ogradu nogometnog igrališta.

Automobil je nakon toga naletio na osobu koja je stajala unutar igrališta. Osoba je u naletu zadobila tjelesne ozljede. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je 31-godišnjaka zbog sumnje da je počinio kazneno djelo obijesne vožnje.

Nakon ispitivanja tužiteljstvo je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložilo da mu odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio mu istražni zatvor.

- Auto se zaustavio iznad naše glave. Dijete i ja smo se nalazili na aut liniji. Da nije bilo potpornog zida, koji je ukopan u zemlju, pokupio bi nas. U šoku sam - ispričao nam je tada trener NK Ponikva.

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su zaprimili dojavu oko 20:10 sati da se dogodila prometna nesreća. Automobil je sletio s kolnika te udario u tribinu nogometnog kluba. U nesreći je dvoje ljudi ozlijeđeno. Jednoj je osobi pružena liječnička pomoć i KBC-u Zagreb, drugoj u KBC-u Sestre Milosrdnice.

- Što se sve moglo dogoditi, još je dobro i završilo. Prvo sam po zvuku mislio da se dogodio sudar pored terena. Onda sam vidio da je auto probio dvije ograde i sletio nama prema golu. Udario je u rizol, podignuo se i kroz dvije ograde proletio. Da nije bilo potpornog zida bilo bi gadnih posljedica - rekao je trener koji nam je kazao kako je i dalje u velikom šoku.

- Dvije sekunde prije nego što je završio na igralištu je dijete prošlo ispred. Retrovizor mu je prošao pored glave. Baka je bila u šoku, mislila je da je ispod auta. Mislio sam i ja. Htio sam da odmah dižemo auto. Da ga izvučemo. Kasnije smo skužili da je dijete pobjeglo prema drvetu. Vjerojatno od straha kada je vidio da auto ide prema njemu. Osjetili smo takve olakšanje kada se pojavilo. Strašno nešto - rekao je.

Dalje nam priča da je bio pored policajca i vozača kada je vozač, kako nam kaže, napuhao 2,2 promila.

Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Bio sam pored policajca. Vozač je bio totalno dezorijentiran. Stajao sam s njima jer je prije dolaska policije djelovao kao da će pobjeći. Uhvatio sam ga i gurnuo na auto. Počeo se opirati pa mu je drugi roditelj pomogao. Smrdio je po alkoholu, nije znao gdje je i što je. Samo je vikao da je sa Šestina. Još sam ga i branio od ostatka roditelja. Bili su jako ljuti. Djeca su plakala, maknuli smo ih odmah s terena. Bila je utakmica na terenu, samo smo razmišljali što se moglo sve dogoditi da nije bilo potpornog zida. Kako je samo uspio proletjeti kroz dvije ograde, pa koja je to brzina bila - rekao je.

- Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas, rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba.

Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na snimci se vidi kako se hrpa građana okupila oko automobila, dok jedan muškarac drži vozača automobila prislonjenog uz automobil. Čitatelj je procijenio kako se muškarac vozio oko 100 kilometara na sat prilikom udarca u ogradu.

- Ne znamo je li pod utjecajem alkohola ili droge. Bilo je jako čudno. Jedan dečko ima slomljenu nogu, a ima i lakše ozlijeđenih. Odmah smo pozvali hitnu i policiju - dodao je.