VIDEO U novoj nesreći na A1 kamper i auto visili na ogradi

Nesreća je bila malo prije nego što smo mi prolazili. Kamper je udario u ogradu i zaokrenuo auto. Zapeli su i tako visili, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je u subotu predvečer snimio prometnu nesreću na autocesti A1 kraj Ličkog Lešća.

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Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća u smjeru Zagreba | Video: čitatelj/24sata

Kako su potvrdili iz PU ličko-senjske, imaju dojavu o nezgodi te očevid tek treba početi. Stigla je ondje i Hitna pomoć, ali još nisu poznati niti broj niti stanje ozlijeđenih.

- Prometna nesreća na autocesti A1 između tunela Grič i tunela Plasina na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - navode iz HAK-a.