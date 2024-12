VIDEO 'U ovo vrijeme Božića, novorođene bebice obučemo u male 'poklončiće' s kapicama'

Nakon svih loših vijesti svaka dobra vijest ili video itekako dobro dođe, a bolje od videa kojeg su snimili djelatnici Specijalne bolnice Podobnik, teško da može biti. Glavni akteri su novorođene bebice obučene u božićne poklone i rasplesani djelatnici bolnice koji ih paze i maze.

- Ovaj božićni video snimljen je u našoj bolnici prije tragičnog događaja u Zagrebu koji je duboko dirnuo sve nas. Objavljujemo ga s iskrenom željom da u ovim blagdanskim danima podijelimo duh radosti, nade i svetosti novog života, kojeg imamo privilegiju svjedočiti svakoga dana. Neka vam ovi blagdani donesu mir, ljubav i snagu. Sretan i blagoslovljen Božić - stoji u Facebook objavi Specijalne bolnice Podobnik.

Video s bebama obučenima u poklončiće raznježio je javnost i odmah izazvao tisuće lajkova i komentara, a mi smo tom prilikom razgovarali s dr. Petrom Podobnik, specijalisticom ginekologije i porodništva u Specijalnoj bolnici Podobnik.

Zanimalo nas je kako su došli na ideju za takav video.

'Sve snimamo spontano'

- Ideja je došla vrlo spontano. Naime, već nekoliko godina u vrijeme Božića, novorođene bebice obučemo u male "poklončiće" s božićnim kapicama i onda smo htjeli to podijeliti sa svima i bolje prikazati kakva je cijela atmosfera u našoj bolnici. Općenito naš stručni tim volimo uvijek isticati kao najbitniji dio Specijalne bolnice Podobnik. Što se tiče bebica, naši pratitelji se najviše "rastope" na takve objave, a i nema većeg zadovoljstva i sreće nego njih snimati. Čak su mame uvijek raspoložene i 'posude' nam bebe za snimanje, a i rado često sudjeluju same. Želja nam je prenijeti duh i pozitivnu atmosferu naše bolnice koja je prisutna svaki dan, a to je zajedništvo cijelog našeg velikog tima i naravno na prvom mjestu sretni i zadovoljni pacijenti - rekla je za 24sata dr. Petra Podobnik.

S obzirom da je većini ljudi, kaže, naporno odrađivati profesionalna snimanja, svima je najdraže kad imaju ovako kreativna i spontana snimanja.

- Prođemo kroz sve dijelove bolnice, svatko dobije božićnu kapicu i bez ikakvog plana spontano snimamo, a svatko unese neku dobru ideju za video. Cijeli događaj unese dodatnog veselja u naše prostore te se svi skupa smijemo i zabavljamo. Već sada, drugu godinu zaredom snimamo ovakav tip videa i mislim da ćemo nastaviti i truditi se svaki put nešto malo drukčije prikazati iako glavnu pažnju preuzmu naravno prekrasne bebice - zaključuje dr. Podobnik.