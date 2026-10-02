Obavijesti

News

Komentari 0
autorice Tee Perinčić

VIDEO U Rijeci otvorena izložba ‘Moj Japan’: Predmeti i priče približili posebnu zemlju

U multimedijalnom prostoru SRCU, smještenom u riječkoj knjižari V.B.Z., u srijedu 30. rujna otvorena je izložba „Moj Japan“ autorice Tee Perinčić. Izložba je posjetiteljima predstavila predmete podrijetlom iz Japana koji su bili dio muzejskog fundusa, kao i suvenire suvremenih putnika. Uz predmete su bile predstavljene i priče o njihovim doživljajima te dalekoistočne zemlje. U realizaciji izložbe sudjelovalo je četrdesetak sugovornika koji su podijelili svoja iskustva i doživljaje Japana. Njihove su se priče prenijele i putem digitalne platforme virtualnih izložaba Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložba je spojila muzejske predmete, osobne priče i suvremena iskustva putnika te posjetiteljima ponudila drugačiji pogled na Japan kroz perspektivu ljudi koji su ga upoznali.

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Otvorenje izložbe "Moj Japan" VIDEO
Otvorenje izložbe "Moj Japan" | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell
POBIJEDILI NA NATJECANJU

VIDEO 'Mirovina je za amatere': Oni su superbaka i superdjed!

U gruzijskom Tbilisiju umirovljenici biraju superbaku i superdjeda, a pozornicu osvajaju pjesmom i plesom. Natjecanje organizira humanitarni dom Catharsis, otvoren 2005. kao pučka kuhinja. Ovogodišnji izbor održan je 1. listopada, na Međunarodni dan starijih osoba, uz 20 nastupa, uglavnom u narodnim nošnjama. Najmlađi natjecatelj imao je 70, a najstariji 89 godina. Pobjednici su osvojili po 1000 larija, približno 340 eura, a ostali po 300 larija, oko 100 eura. No superdjedu za 2026., 80-godišnjem Jemalu Bantsadzeu, više od novca značio je pljesak. 'Odlično sam raspoložen i mogu samo zahvaliti', rekao je.

Pokretanje videa...

Gruzijski umirovljenici natječu se za titulu „Super bake” i „Super djeda”. VIDEO
Gruzijski umirovljenici natječu se za titulu „Super bake” i „Super djeda”. | Video: 24sata/Reuters
INOVA 2026. NA VELESAJMU

VIDEO U Zagrebu pogledajte domaće i svjetske inovacije

Na Zagrebačkom velesajmu je u četvrtak je otvoren hrvatski salon inovacija s međunarodnim sudjelovanjem INOVA, koji ove godine obilježava 50 godina održavanja, čime je među najstarijim izložbama inovacija u Europi i svijetu. INOVA se održava do 3. listopada u organizaciji Saveza inovatora Hrvatske te će uz susrete poduzetnika i znanstvenika predstaviti domaće i inozemne inovacije te prototipove iz oko 15 zemalja svijeta, kao i međunarodnu izložbu 'Budi uzor'

Pokretanje videa...

večano otvorenje 50. hrvatskog salona inovacija VIDEO
večano otvorenje 50. hrvatskog salona inovacija | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL
PRANJE PROZORA U ZAGREBU

VIDEO Ljestve? Ma kakvi! Ovaj gospodin se snašao na Trgu

ZAGREB - Pranje prozora na višim dijelovima objekata obično povezujemo s ljestvama. No gospodin koji je jutros čistio prozore Müllera na zagrebačkom Trgu bana Jelačića posao je obavljao s tla, koristeći alat dug 10-ak metara. Vješto je upravljao dugom drškom i dosezao staklene površine visoko iznad glave. Prizor je pokazao koliko odgovarajuća oprema i iskustvo mogu olakšati naizgled zahtjevan posao. A svima kojima je teško uhvatiti se pranja nekoliko prozora u vlastitom stanu poslužio je kao mali jutarnji poticaj...

Pokretanje videa...

Pranje prozora u Zagrebu VIDEO
Pranje prozora u Zagrebu | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell
BUKTINJA NA A2

VIDEO Gorio auto kod Zaprešića

ZAPREŠIĆ - U četvtak kasno navečer izbio je požar na vozilu na autocesti A2, izvijestio je HAK. Do požara je došlo između čvorova Zagreb zapad i Zaprešić u smjeru Maclja. Vozi se usporeno, navodi HAK.

Pokretanje videa...

Požar auta VIDEO
Požar auta | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv Matije Mašale, Andreja Bajca i Frana Radinovića za brutalno ubojstvo para u Markuševcu. Vlada do kraja mjeseca treba definirati vrijednost godine staža za izračun trajnog dodatka za umirovljenike. Promet u Zagrebu se normalizirao. Nova otkrića oko otpada u Gospiću. Bliži se sezona gripe, cijepite se na vrijeme.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026