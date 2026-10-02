VIDEO U Rijeci otvorena izložba ‘Moj Japan’: Predmeti i priče približili posebnu zemlju

POBIJEDILI NA NATJECANJU

VIDEO 'Mirovina je za amatere': Oni su superbaka i superdjed! U gruzijskom Tbilisiju umirovljenici biraju superbaku i superdjeda, a pozornicu osvajaju pjesmom i plesom. Natjecanje organizira humanitarni dom Catharsis, otvoren 2005. kao pučka kuhinja. Ovogodišnji izbor održan je 1. listopada, na Međunarodni dan starijih osoba, uz 20 nastupa, uglavnom u narodnim nošnjama. Najmlađi natjecatelj imao je 70, a najstariji 89 godina. Pobjednici su osvojili po 1000 larija, približno 340 eura, a ostali po 300 larija, oko 100 eura. No superdjedu za 2026., 80-godišnjem Jemalu Bantsadzeu, više od novca značio je pljesak. 'Odlično sam raspoložen i mogu samo zahvaliti', rekao je.

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