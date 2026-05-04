Ogromni krokodil, dugačak 4,5 metra i težak 500 kg, prebačen je u obližnji nacionalni park Kruger, u njegovim crijevima su pronađeni ljudski ostaci.
VIDEO U rijeku punu krokodila spustili policajca! Izvukao zvijer, u crijevima našli ljudske ostatke
Policajac u Južnoj Africi spušten je iz helikoptera užetom u rijeku punu krokodila kako bi se dokopao ljudskih ostataka! Prošlog tjedna u bujici na sjeveroistoku države nestao je poslovni čovjek, istražitelji su pretražili područje i zaključili kako je nesretnika najvjerojatnije pojeo krokodil.
Dronovima su na otočiću u rijeci Komati uočili jednog krokodila za kojeg su zaključili da je nedavno obilato jeo.
"Imao je ogroman trbuh, nije reagirao ni pokušao skliznuti u rijeku kao ostali krokodili kad su čuli i vidjeli dronove i helikoptere da se približavaju", poručuju iz policije...
Krokodila su eutanazirali, a onda ga je netko morao izvući.
Zadatak je pripao policajcu Johanu Potgieteru. On je užetom 'osigurao' tijelo krokodila i onda su oboje podignuti...
- Iznimno napeta situacija - kratko je komentirao Potgieter ovu nesvakidašnju operaciju
Sad će se DNA analizom utvrditi da li pripadaju nestalom biznismenu.
Uz dijelove tijela u crijevima je pronađeno i šest različitih cipela!
- Moguće je da je i ranije pojeo čovjeka, ali krokodili će progutati i pojesti doslovno sve - poručuju iz policije...