UŽAS U J. AFRICI

VIDEO U rijeku punu krokodila spustili policajca! Izvukao zvijer, u crijevima našli ljudske ostatke

Piše 24sata,
Ogromni krokodil, dugačak 4,5 metra i težak 500 kg, prebačen je u obližnji nacionalni park Kruger, u njegovim crijevima su pronađeni ljudski ostaci.

Policajac u Južnoj Africi spušten je iz helikoptera užetom u rijeku punu krokodila kako bi se dokopao ljudskih ostataka! Prošlog tjedna u bujici na sjeveroistoku države nestao je poslovni čovjek, istražitelji su pretražili područje i zaključili kako je nesretnika najvjerojatnije pojeo krokodil.

Dronovima su na otočiću u rijeci Komati uočili jednog krokodila za kojeg su zaključili da je nedavno obilato jeo.

"Imao je ogroman trbuh, nije reagirao ni pokušao skliznuti u rijeku kao ostali krokodili kad su čuli i vidjeli dronove i helikoptere da se približavaju", poručuju iz policije...

Krokodila su eutanazirali, a onda ga je netko morao izvući.

Zadatak je pripao policajcu Johanu Potgieteru.  On je užetom 'osigurao' tijelo krokodila i onda su oboje podignuti...

- Iznimno napeta situacija - kratko je komentirao Potgieter ovu nesvakidašnju operaciju

Ogromni krokodil, dugačak 4,5 metra i težak 500 kg, prebačen je u obližnji nacionalni park Kruger, u njegovim crijevima su pronađeni ljudski ostaci.

Sad će se DNA analizom utvrditi da li pripadaju nestalom biznismenu.

Uz dijelove tijela u crijevima je pronađeno i šest različitih cipela!

- Moguće je da je i ranije pojeo čovjeka, ali krokodili će progutati i pojesti doslovno sve - poručuju iz policije...

