VIDEO U sudaru vlakova u Indoneziji 14 mrtvih, preko 80 ozlijeđenih: Čulo se kao bomba!

Nesreća se dogodila u ponedjeljak navečer u Bekasiju, gusto naseljenom gradu istočno od Džakarte koji je dio šire metropolitanske regije, gdje milijuni svakodnevno ovise o željezničkom prijevozu. Državni željeznički operater KAI rekao je da je nesreća uslijedila nakon ranijeg incidenta u kojem je prigradski vlak udario u taksi na željezničko-cestovnom prijelazu, prisiljavajući drugi vlak da zakoči i zaustavi se.

Nekoliko minuta kasnije, Argo Bromo Anggrek - međugradski putnički vlak koji je putovao od Džakarte do Surabaye jednim od najprometnijih željezničkih koridora na Javi - udario je u stražnji dio zaustavljenog vlaka, probivši njegov stražnji vagon.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Prenosili smo mrtva tijela': Svjedoci prepričavaju indonezijsku željezničku nesreću u kojoj je poginulo 14 ljudi

Šef Nacionalne agencije za potragu i spašavanje Mohammad Syafii rekao je da spasilačke ekipe provode tešku operaciju kako bi oslobodile putnike zarobljene u olupini.

"Lokomotiva i jedan vagon praktički su se spojili, zbog čega je spašavanje otežano", rekao je Syafii na konferenciji za novinare.

Rekao je da su neke žrtve još uvijek bile pri svijesti i komunicirale s hitnim službama dok su timovi koristili teške strojeve i opremu za rezanje kako bi došli do njih.

Predsjednik i direktor KAI-a Bobby Rasyidin rekao je da je do utorka ujutro potvrđena smrt 14 osoba, dok je 84 ozlijeđeno.

Preživjeli putnik je opisao scene kaosa nakon sudara. "Zvučalo je kao bomba", rekao je lokalnoj televiziji, rekavši da su putnici žurili pobjeći iz olupine dok je gusti dim ispunjavao vlak i dok su zavijale sirene za hitne situacije.