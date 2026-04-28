TRAJE AKCIJA SPAŠAVANJA

VIDEO U sudaru vlakova u Indoneziji 14 mrtvih, preko 80 ozlijeđenih: Čulo se kao bomba!

Piše HINA,
Foto: Willy Kurniawan

Najmanje 14 osoba je poginulo, a 84 ozlijeđeno kada se putnički vlak na duge relacije sudario s vlakom koji je stajao u blizini indonezijskog glavnog grada Džakarte, priopćile su vlasti u utorak

Nesreća se dogodila u ponedjeljak navečer u Bekasiju, gusto naseljenom gradu istočno od Džakarte koji je dio šire metropolitanske regije, gdje milijuni svakodnevno ovise o željezničkom prijevozu. Državni željeznički operater KAI rekao je da je nesreća uslijedila nakon ranijeg incidenta u kojem je prigradski vlak udario u taksi na željezničko-cestovnom prijelazu, prisiljavajući drugi vlak da zakoči i zaustavi se.

Nekoliko minuta kasnije, Argo Bromo Anggrek - međugradski putnički vlak koji je putovao od Džakarte do Surabaye jednim od najprometnijih željezničkih koridora na Javi - udario je u stražnji dio zaustavljenog vlaka, probivši njegov stražnji vagon.

'Prenosili smo mrtva tijela': Svjedoci prepričavaju indonezijsku željezničku nesreću u kojoj je poginulo 14 ljudi

Šef Nacionalne agencije za potragu i spašavanje Mohammad Syafii rekao je da spasilačke ekipe provode tešku operaciju kako bi oslobodile putnike zarobljene u olupini.

deseci ozlijeđenih FOTO Užas na tračnicama u Indoneziji: Sedmero mrtvih u sudaru vlakova, spašavaju ljude
FOTO Užas na tračnicama u Indoneziji: Sedmero mrtvih u sudaru vlakova, spašavaju ljude

"Lokomotiva i jedan vagon praktički su se spojili, zbog čega je spašavanje otežano", rekao je Syafii na konferenciji za novinare.

Rekao je da su neke žrtve još uvijek bile pri svijesti i komunicirale s hitnim službama dok su timovi koristili teške strojeve i opremu za rezanje kako bi došli do njih.

Predsjednik i direktor KAI-a Bobby Rasyidin rekao je da je do utorka ujutro potvrđena smrt 14 osoba, dok je 84 ozlijeđeno.

Preživjeli putnik je opisao scene kaosa nakon sudara. "Zvučalo je kao bomba", rekao je lokalnoj televiziji, rekavši da su putnici žurili pobjeći iz olupine dok je gusti dim ispunjavao vlak i dok su zavijale sirene za hitne situacije.

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEVJEROJATNO

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Nakon niza dojava prošli tjedan, i novi je započeo dojavama o bombama. Stigle su na adrese zagrebačkih gimnazija te nekih splitskih i riječkih škola
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA

Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Najtoplije će biti u na Jadranu, a najsvježije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj

