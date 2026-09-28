AFERA NAKAZE
VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...
Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavlja se suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki. Slučaj je poznat kao 'Afera Nakaze', koju je snimila ekipa RTL-a Danas tijekom velikog požara u Skradinu u ljeto 2024. godine. U sudnici su pustili i snimku incidenta. Pogledajte kako je reagirala Anna Dujić dok se gledalo 'urlanje'...