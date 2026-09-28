VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA:

Gledajte '240 sekundi 24sata': Zagreb u ponedjeljak čeka veliki kaos. Štrajk neće biti plaćen... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: U ponedjeljak Zagreb čeka kaos. Nužni poslovi nisu dogovoreni pa se očekuje da iz ZET-a neće izaći niti jedno vozilo! Sindikati su na pregovore koji su propali došli s proširenom listom zahtjeva. Štrajk neće biti plaćen, a Grad Zagreb pokrenuo je i sudske postupke zbog zakonitosti štrajka. Najveće gužve očekuju se od 7 do 9 te od 15 do 17 sati. Tomašević poziva građane na zajednički prijevoz automobilima, a moli da se taksiji ostave bolesnima i starijima. Oko izgleda novog Maksimira oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ne podržavaju prijedlog i očekuju od kluba da poštuje želje navijača. Talijanski arhitekti najavili: Doći ćemo u Zagreb i predstaviti rad. Tomislavu Horvatinčiću određen je istražni zatvor, ali će ga zbog godina služiti u vlastitom domu! 24sata donosi sve o poduzetniku koji je u mladosti radio na izdavanju vozačkih dozvola.

Kopiranje linka