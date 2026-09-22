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Zima uranila

VIDEO U susjedstvu pao snijeg, pogledajte 'zimske' prizore...

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO U susjedstvu pao snijeg, pogledajte 'zimske' prizore...
Foto: Društvene mreže
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Hladnoća je iznenada prekrila najviše dijelove planina u Bosni i Hercegovini i Srbiji, donoseći snijeg i zimske uvjete prije službenog početka jeseni. Snimke s Kopaonika i Vlašića pokazuju prizore koji podsjećaju na zimu, dok se očekuju i nove oborine tijekom dana.

Hladnije vrijeme i nagli pad temperatura donijeli su prve snježne pahulje u dijelovima Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako je kalendarski još ljeto, zabijelili su se najviši dijelovi Vlašića, Bjelašnice i Kopaonika. Na Vlašiću je jutros izmjereno svega dva stupnja Celzija, što je bilo dovoljno za pojavu snijega. Slični prizori zabilježeni su i u Srbiji, gdje je prvi snijeg ove sezone pao na najvišim dijelovima Golije, a zabijelio se i Kopaonik.

Na Kopaoniku je nakon vedrog jutra i temperature od samo jedan stupanj Celzija tijekom dana temperatura porasla do pet stupnjeva. No nakon 14 sati vrijeme se naglo promijenilo – počeo je padati jak snijeg, a temperatura se ponovno spustila na jedan stupanj.

Snimke s Kopaonika pokazuju prizore koji više podsjećaju na sredinu zime nego na kraj ljeta. Najviši dijelovi planine i središte Kopaonika ubrzo su se zabijelili, dok je puhao i vrlo jak sjeverni vjetar.

Snijeg se povremeno očekuje i do kraja dana te tijekom večeri. Zbog naoblake ponegdje bi moglo biti i pljuskova snijega s grmljavinom, dok se u nižim predjelima očekuju kiša i grmljavina.

U Bosni i Hercegovini također su zabilježene oborine, no prema prognozama slijedi postupno zatopljenje i više sunčanih razdoblja.

Neobični prizori stigli su uoči promjene godišnjeg doba, nakon posljednjeg dana ljeta slijedi službeni početak jeseni.

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