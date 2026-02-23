Obavijesti

NEREDI NA ULICAMA

VIDEO Ubijen najtraženiji narkobos! Meksiko gori, kartel blokirao ceste i pali aute...

Piše Ivan Jukić,
VIDEO Ubijen najtraženiji narkobos! Meksiko gori, kartel blokirao ceste i pali aute...
Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Meksiko je na nogama! Nemesio Oseguera Cervantes, poznatiji kao El Mencho, najtraženiji čovjek u zemlji i vođa zloglasnog kartela Jalisco Nova Generacija (CJNG), ubijen je tijekom velike sigurnosne operacije

Admiral

Vijest je potvrdio meksički ministar obrane, 59-godišnji bivši policajac preminuo je od teških ozljeda zadobivenih u okršaju s vojskom, dok su ga prevozili u glavni grad Ciudad de México, prenosi BBC.

Do sukoba je došlo u gradu Tapalpa, u državi Jalisco. U akciji su ubijena i četiri člana kartela, dok su trojica vojnika ranjena. Operaciju su, prema službenim informacijama, planirale i provele specijalne postrojbe uz podršku zračnih snaga i Nacionalne garde i to uz obavještajnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država.

Zaplijenjena su oklopna vozila, teško naoružanje, pa čak i raketni bacači. No, pravi kaos tek je uslijedio.

Kartel uzvraća: Automobili u plamenu, ceste blokirane

Kao odgovor na smrt svog vođe, CJNG je pokrenuo val nasilja u čak osam meksičkih država. Automobili gore na ulicama, postavljene su blokade, a sigurnosne snage su meta napada.

Smoke billows, following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," was killed, in Puerto Vallarta
Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Veliki dim je viđen iznad više gradova, uključujući Guadalajaru, jednog od domaćina nadolazećeg Svjetskog prvenstva. U popularnom ljetovalištu Puerto Vallarta tisuće turista ostale su zarobljene u resortima zbog nemira na ulicama.

KARTEL SE OSVEĆUJE VIDEO Ubili 'El Mancha', šefa zloglasnog kartela u Meksiku: Izbio val nasilja diljem zemlje!
VIDEO Ubili 'El Mancha', šefa zloglasnog kartela u Meksiku: Izbio val nasilja diljem zemlje!

Guverner Jalisca Pablo Lemus Navarro pozvao je građane da poštuju upozorenja i ostanu u svojim domovima. Javni prijevoz je obustavljen, a zrakoplovne kompanije United Airlines, American Airlines i Air Canada otkazale su letove prema pogođenim područjima. Let Delte iz Atlante morao je biti preusmjeren.

Upozorenje Amerikancima: “Ostanite u zatvorenom!”

Američki State Department izdao je sigurnosno upozorenje svojim građanima. Savjetuju im da ostanu u zatvorenom u državama Jalisco i Tamaulipas te u dijelovima Michoacana, Guerrera i Nuevo Leona.

Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," killed in a military operation
Foto: Henry Romero

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum Pardo pozvala je na smirenost.

– U većem dijelu zemlje aktivnosti se odvijaju normalno – poručila je putem društvene mreže X.

Tko je bio El Mencho?

El Mencho je izgradio jednu od najmoćnijih i najbrutalnijih kriminalnih organizacija na svijetu. CJNG je odgovoran za krijumčarenje golemih količina kokaina, metamfetamina i fentanila u Sjedinjene Američke Države, a američka vlada nudila je čak 15 milijuna dolara za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja.

ISTRAGE O NAVODNIM ZLOČINIMA Otkrili su novi 'Epsteinov otok'? Novi Meksiko pokrenuo istragu
Otkrili su novi 'Epsteinov otok'? Novi Meksiko pokrenuo istragu

Bivši američki veleposlanik u Meksiku Christopher Landau opisao ga je kao “jednog od najkrvavijih i najnemilosrdnijih narkobosova”, dok je Mike Vigil, bivši šef međunarodnih operacija američke Agencije za borbu protiv droga (DEA), ovu operaciju nazvao jednom od najznačajnijih u povijesti borbe protiv droge.

Trump: “Karteli vode Meksiko”

Smrt El Mencha dolazi u osjetljivom političkom trenutku. Američki predsjednik Donald Trump ranije je prijetio izravnim napadima na kartele na meksičkom tlu, poručivši da “karteli vode Meksiko”.

VAL NASILJA U ZEMLJI Tko je 'El Mencho', ubijeni šef narkokartela u Meksiku? SAD je za njegovu glavu nudio 15 mil. $
Tko je 'El Mencho', ubijeni šef narkokartela u Meksiku? SAD je za njegovu glavu nudio 15 mil. $

Predsjednica Sheinbaum uzvratila je da raspoređivanje američkih trupa “nije opcija”. No, ako nasilje izmakne kontroli, ova velika pobjeda mogla bi se brzo pretvoriti u novi sigurnosni izazov.

Kartel koji je rušio helikoptere

Kartel Jalisco Nova Generacija osnovan je 2010. u Jaliscu i brzo je postao glavni rival moćnom kartelu Sinaloa. Proslavio se brutalnošću – raketnim bacačem srušili su vojni helikopter, ubijali dužnosnike i vješali tijela s mostova kako bi zastrašili protivnike.

Smoke billows, following a military operation in which a government source said Mexican drug lord Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," was killed, in Puerto Vallarta
Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Američka Agencija za borbu protiv droga smatra da je kartel prisutan u svih 50 saveznih država SAD-a te da zarađuje milijarde na proizvodnji i krijumčarenju fentanila.

Prema podacima američke Carinske i granične službe, od listopada 2024. zaplijenjeno je 4182 kilograma fentanila – čak 96 posto na jugozapadnoj granici s Meksikom.

