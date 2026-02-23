VIDEO Ubijen najtraženiji narkobos! Meksiko gori, kartel blokirao ceste i pali aute...

Vijest je potvrdio meksički ministar obrane, 59-godišnji bivši policajac preminuo je od teških ozljeda zadobivenih u okršaju s vojskom, dok su ga prevozili u glavni grad Ciudad de México, prenosi BBC.

Do sukoba je došlo u gradu Tapalpa, u državi Jalisco. U akciji su ubijena i četiri člana kartela, dok su trojica vojnika ranjena. Operaciju su, prema službenim informacijama, planirale i provele specijalne postrojbe uz podršku zračnih snaga i Nacionalne garde i to uz obavještajnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država.

Zaplijenjena su oklopna vozila, teško naoružanje, pa čak i raketni bacači. No, pravi kaos tek je uslijedio.

Kartel uzvraća: Automobili u plamenu, ceste blokirane

Kao odgovor na smrt svog vođe, CJNG je pokrenuo val nasilja u čak osam meksičkih država. Automobili gore na ulicama, postavljene su blokade, a sigurnosne snage su meta napada.

Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Veliki dim je viđen iznad više gradova, uključujući Guadalajaru, jednog od domaćina nadolazećeg Svjetskog prvenstva. U popularnom ljetovalištu Puerto Vallarta tisuće turista ostale su zarobljene u resortima zbog nemira na ulicama.

Guverner Jalisca Pablo Lemus Navarro pozvao je građane da poštuju upozorenja i ostanu u svojim domovima. Javni prijevoz je obustavljen, a zrakoplovne kompanije United Airlines, American Airlines i Air Canada otkazale su letove prema pogođenim područjima. Let Delte iz Atlante morao je biti preusmjeren.

Upozorenje Amerikancima: “Ostanite u zatvorenom!”

Američki State Department izdao je sigurnosno upozorenje svojim građanima. Savjetuju im da ostanu u zatvorenom u državama Jalisco i Tamaulipas te u dijelovima Michoacana, Guerrera i Nuevo Leona.

Foto: Henry Romero

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum Pardo pozvala je na smirenost.

– U većem dijelu zemlje aktivnosti se odvijaju normalno – poručila je putem društvene mreže X.

Tko je bio El Mencho?

El Mencho je izgradio jednu od najmoćnijih i najbrutalnijih kriminalnih organizacija na svijetu. CJNG je odgovoran za krijumčarenje golemih količina kokaina, metamfetamina i fentanila u Sjedinjene Američke Države, a američka vlada nudila je čak 15 milijuna dolara za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja.

Bivši američki veleposlanik u Meksiku Christopher Landau opisao ga je kao “jednog od najkrvavijih i najnemilosrdnijih narkobosova”, dok je Mike Vigil, bivši šef međunarodnih operacija američke Agencije za borbu protiv droga (DEA), ovu operaciju nazvao jednom od najznačajnijih u povijesti borbe protiv droge.

Trump: “Karteli vode Meksiko”

Smrt El Mencha dolazi u osjetljivom političkom trenutku. Američki predsjednik Donald Trump ranije je prijetio izravnim napadima na kartele na meksičkom tlu, poručivši da “karteli vode Meksiko”.

Predsjednica Sheinbaum uzvratila je da raspoređivanje američkih trupa “nije opcija”. No, ako nasilje izmakne kontroli, ova velika pobjeda mogla bi se brzo pretvoriti u novi sigurnosni izazov.

Kartel koji je rušio helikoptere

Kartel Jalisco Nova Generacija osnovan je 2010. u Jaliscu i brzo je postao glavni rival moćnom kartelu Sinaloa. Proslavio se brutalnošću – raketnim bacačem srušili su vojni helikopter, ubijali dužnosnike i vješali tijela s mostova kako bi zastrašili protivnike.

Foto: @morelifediares via Instagram/Yo

Američka Agencija za borbu protiv droga smatra da je kartel prisutan u svih 50 saveznih država SAD-a te da zarađuje milijarde na proizvodnji i krijumčarenju fentanila.

Prema podacima američke Carinske i granične službe, od listopada 2024. zaplijenjeno je 4182 kilograma fentanila – čak 96 posto na jugozapadnoj granici s Meksikom.