VIDEO Ubila je 7 beba: Kad su je uhitili, rekla je samo četiri riječi

Lucy Letby (33), britanskoj medicinskoj sestri koja je tijekom dvije godine ubila sedam beba i pokušala ubiti njih još šest, u ponedjeljak će biti izrečena drugostupanjska sudska presuda.

Prijeti joj dugogodišnja zatvorska kazna ili doživotni zatvor.

Serijska ubojica beba

Letby je uhićena 2018. godine zbog optužbi da je ubila petoro dječaka i dvije djevojčice, kao i zbog napada na drugu novorođenčad u neonatalnom odjelu bolnice u sjeverozapadnoj Engleskoj. Britansko tužiteljstvo optužilo ju je da je bebe ubijala dok je radila noćne smjene 2015. i 2016. godine. Žrtve je otrovala ubrizgavanjem inzulina, neke je prisilno hranila ili im ubrizgavala zrak.

Letby je jedna od najgorih serijskih ubojica djece u povijesti Britanije, ali i svijeta.

Mirror je objavio snimku uhićenja. Na njoj se vidi kako policajci upadaju u kuću medicinske sestre i odvode je. Jedan od policajaca govori joj da mora sjesti na stražnje sjedalo i da će pomaknuti malo svoje sjedalo kako bi imala mjesta.

Na to Lucy monotonim glasom odgovara:

- Imala sam operaciju koljena.

I to su bile prve njezine riječi nakon što su joj pročitali prava i objasnili za što je sumnjiče.

Bila je zaštitno lice kampanje za donacije bolnici

Lucy Letby je prema pisanju britanskih medija bila „mlada medicinska sestra za koju su susjedi tvrdili da je posvećena karijeri“.

Bila je zaposlena u bolnici Countess of Chester u Cheshireu, na sjeverozapadnom dijelu Engleske, na neonatalnom odjelu.

Bila je lice humanitarne kampanje te bolnice u kojoj se skupilo tri milijuna funti za bolnički odjel koji brine za prerano rođene i slabe bebe.

Letby je tada prvi put dospjela u britanske medije kao zvijezda humanitarne kampanje i njeno zaštitno lice rekavši kako se „veseli napretku beba“.

“Neka su djeca tu nekoliko dana, neka nekoliko mjeseci. Veselim se njihovom napretku. Zbog toga idem i na dodatne edukacije kako bih stekla nove vještine i što bolje radila svoj posao“, rekla je tada.

17 beba umrlo u godini dana

Svega dvije godine nakon te humanitarne kampanje, policija je počela istraživati slučajeve 32 djece od kojih je 17 umrlo između ožujka 2015. i srpnja 2016. godine.

Letby je od diplomiranja, 2010. godine, radila u bolnici.

Dvije su bebe preminule 2013. godine, a tri 2014. Broj smrti novorođenčadi na odjelu znatno se povećao 2015. i to je trajalo sve do lipnja 2016. godine.

Bolnica je, bog toga, prestala brinuti o bebama koje suprije 32. tjedna. Tri inkubatora su tada isključi i ubrzo pozvali policiju.

Tadašnji direktor bolnice Ian Harvey je rekao:

“Nije nam bilo lako, no morali smo napraviti sve kako bi se razumjelo što su dogodilo i zašto su djeca umrla.“

Noah Robinson, jedna od beba, koja je bila na tom odjelu, preminula je 2014. godine, a njegovi roditelji Melanie i Patrick Robinson, optužili su bolnicu.

“Liječnicima smo prepustili brigu o našem sinu, ali nisu napravili ono što su trebali - rekli su tada. Noah je rođen carskim rezom 12 tjedana prije termina i iako mu je stanje bilo teško, liječnici su rekli da su mu šanse za preživljavanje velike. No umro je četiri dana poslije nakon što je netko greškom dječaku stavio tubu za disanje u jednjak, a trebala je ići u njegov dušnik“, rekla je Melanie Robinson.

Suspendirana

Britanski kriminalistički inspektor Paul Hughes koji je vodio istragu rekao je da je u pitanju „složen i osjetljiv slučaj“.

“Znamo da ima veliki utjecaj na obitelj, ali i djelatnike bolnice, pacijente, kao i javnost. Obitelji redovito informiramo o svemu i dajemo im puno potporu“, rekao je Hughes 2016. godine.

Bolnica je Letby 2016. maknula s mjesta medicinske sestre te su je postavili da radi u administrativnom centru, ali nije suspendirana.

Dvaput je uhitili i pustili na slobodu uz jamčevinu

Letby je dva puta uhićena zbog sumnje da je ubila bebe, no oba puta i 2018. i 2019. policija ju je pustila uz jamčevinu.

Tijekom prvog uhićenja i pojavljivanja pred sudom, izgovorila samo jednu rečenicu i to dok su je policajci smještali u automobil.

“Upravo sam operirala koljeno“, rekla je Letby 2018. godine.

U studenom 2020. Letby je po treći put uhićena u kući svojih roditelja u Herefordu, a optužnica se odnosi na razdoblje od lipnja 2015. do lipnja 2016. godine.

"Namjerno sam ih ubila"

Policija je u njenom domu pronašla pisanu poruku u kojoj stoji:

“Ja sam užasno zla osoba. Zla sam, ja sam ovo učinila. Namjerno sam ih ubila jer nisam dovoljno dobra da se brinem za njih“.

Pascale Jones, viša tužiteljica Krunskog suda u Manchesteru rekla je da „oni koji su radili s Letby nisu znali da je među njima ubojica“.

“Dala je sve od sebe da prikrije zločine, mijenjajući načine na koje je bebe ozljeđivala, a provjereno joj je da se brine o najosjetljivijim bebama na tom odjelu“, kazala je tužiteljica Jones.

Letby je pred sudom kazala da se ne osjeća krivom.

Bebama ometala disanje, davala im inzulin i mlijeko kao otrov

“Rekli su mi da je bilo puno više smrtnih slučajeva i da sam bila povezanima s nekima od njih“, rekla je. Odgovarajući na pitanje „jesu li je te smrti zabrinule“, Letby je mirno rekla:“ Svi smo, kao tim općenito, medicinsko osoblje, primijetili da je porast u usporedbi s prethodnim godinama“.

Osim što je zanijekala da je beba učinila bilo što štetno, Letby je tvrdila i da „iznenadni kolapsi i smrti mogu biti posljedica prirodnih uzroka, ili zato što drugi nisu pružili odgovarajući skrb.“

Obrana: Bila je vrijedna, predana i brižna

Letby je se o bebama u svom smrtonosnom pohodu 'skrbila' tako što im je ometala disanje, dodavala inzulin kao otrov u intravenoznu hranu, intravenozno ubrizgavala zrak te mlijeko u želudac putem sonde.

Njena je obrana tvrdila da je bila „vrijedna, predana i brižna“ medicinska sestra koja je voljela svoj posao.

"Osoba s graničnim poremećajem ličnosti"

Profesor psihologije, Mike Berry sa Sveučilišta John Moores u Liverpoolu koji je 1991. godine bio vještak na suđenju protiv Beverly Alitt, medicinske sestre koja je ubila četvero djece u bolnici i osuđena na doživotni zatvor, istaknuo je kako postoje velike sličnosti između slučajeva Alitt i Letby.

“Nema očitih dokaza da Letby pati od mentalne bolesti. Mogla bi se klasificirati kao osoba s graničnim poremećajem ličnosti čiji simptomi uključuju emocionalnu nestabilnosti, poremećene obrasce razmišljanja ili percepcije, impulzivno ponašanje i intenzivne, nestabilne odnose s drugima“, rekao je.

"Anđeo smrti"

Prema Beryyu, postoje indicije o tzv. Münchausenovoj bolesti preko posrednika u kojoj njegovatelji često ozlijede osobe o kojima se brinu kako bi privukli pažnju.

"Zašto su to učinili? Moguće da je to biti u središtu pozornosti ili privući pozornost određene osobe. Ali može biti da oni igraju ulogu 'anđela smrti', vršeći 'božansku' moć i kontrolu nad životom.Imali su moć i kontrolu nad vrlo ranjivim pojedincima, bebama, koje se ne mogu verbalno žaliti. Ili je to možda bilo iz čistog vraga, iz 'zabave'. Čini se da kod Letbyja nema uobičajenih motiva za ubojstvo. Nema seksualnih, financijskih, osvetničkih, vjerskih, političkih ili rasnih razloga i nije bilo impulzivnog bijesa koji se nije mogao kontrolirati.”