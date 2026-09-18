VIDEO Uhitili ga u Zagrebu: Maloljetniku prodavao drogu, evo što su mu sve zaplijenili

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su, kako javljaju, kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Foto: PU zagrebačka





Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni 36-godišnjak protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 16. rujna oko 14.10 sati na području Trešnjevke, na ulici, za neutvrđeni novčani iznos prodao maloljetnom državljaninu Srbije veće količine konoplje tipa droga radi daljnje preprodaje na nezakonitom tržištu.





Također, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavljao je veće količine konoplje tipa droga, droge kokain i droge heroin koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu, garaži i osobnom automobilu kojima se koristi na području Trešnjevke nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu, javlja policija.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagrebačka policija uhitila muškarca koji je na području Trešnjevke maloljetniku prodao drogu | Video: 24sata/PU zagrebačka

U srijedu i četvrtak, 16. i 17. rujna 2026. godine policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su temeljem naloga obavljenom pretragom stana, garaže i osobnog automobila na području Trešnjevke pronašli:

- ukupno 23 pakiranja ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 24.971 grama,

- ukupno šest pakiranja ispunjenih konopljom tipa droga ukupne mase 6.747 grama,

- ukupno tri pakiranja ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 647 grama,

- ukupno dva pakiranja ispunjena drogom heroin ukupne mase 935 grama,

- ukupno 10 pakiranja ispunjenih drogom kokain ukupne mase 4.893 grama,

- dvije digitalne vage,

- predmete za pakiranje te

- novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Foto: PU zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.