U velikom požaru na povijesnom njemačkom planinskom zdanju Kehlsteinhaus, poznatom kao Orlovo gnijezdo, u petak navečer sudjelovalo je oko 200 hitnih službi, dok policija istražuje mogućnost podmetanja požara.
VIDEO Uhitili muškarca zbog požara u Orlovom gnijezdu. Buktinju gasi 200 vatrogasaca
U poznatom njemačkom planinskom zdanju Kehlsteinhaus, poznatom kao Orlovo gnijezdo, u petak navečer izbio je veliki požar. Zgrada izgrađena u vrijeme nacističkog režima bila je zahvaćena plamenom, a na terenu je interveniralo oko 200 pripadnika hitnih službi. Njemačka policija privela je jednu osobu, no još se istražuje je li povezana s izbijanjem požara.
Alarm protupožarnog sustava planini Kehlstein iznad Berchtesgadena aktivirao se oko 21.15 sati, a prvi pripadnici hitnih službi stigli su na mjesto događaja u 21.52 sata. Zbog nepristupačnog planinskog položaja i zahtjevnog prilaza velikim vatrogasnim vozilima intervencija je bila otežana. Kada su vatrogasci stigli do objekta, zgrada je već bila zahvaćena velikim požarom.
Prema dosadašnjim informacijama, u trenutku izbijanja požara u zgradi nije bilo ljudi, a zasad nema potvrđenih informacija o ozlijeđenima. U gašenju je sudjelovalo oko 200 pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije, hitne pomoći i gorske službe spašavanja. Intervencija se nastavila i u subotu ujutro.
Policija istražuje sumnju na podmetanje požara
Njemačka policija privela je osumnjičenu osobu nakon izbijanja požara.
- Kehlsteinhaus je potpuno u plamenu, a vatrogasci su u velikoj akciji. Sumnja se na podmetanje požara . rekli su iz policije za Bild, a prema riječima glasnogovornika, motociklist se približio policajcima na putu do mjesta događaja. Policija je potom obavijestila vatrogasce , koji su ga pratili te su ga zaustavile hitne službe.
Istražitelji provjeravaju ima li ta osoba veze s požarom i je li vatra namjerno podmetnuta. Zasad nisu objavljeni identitet privedene osobe ni mogući motiv. Okolnosti izbijanja požara još nisu razjašnjene.
Nije poznato ni kolika je šteta nastala na povijesnoj građevini.
Povijesno zdanje iz nacističkog razdoblja
Kehlsteinhaus je dovršen 1938. godine kao reprezentativno mjesto za okupljanja i primanje gostiju nacističkog vodstva. Smješten je na 1834 metra nadmorske visine, iznad Berchtesgadena, u bavarskim Alpama.
Često ga se povezuje s Adolfom Hitlerom, iako ga treba razlikovati od njegove obližnje rezidencije Berghof. Orlovo gnijezdo bilo je dio šireg kompleksa nacističkih objekata u okolici Berchtesgadena.
Zgrada je nakon Drugog svjetskog rata sačuvana te se od 1952. koristi kao planinski restoran. U njoj se nalazi i izložba posvećena povijesti objekta i njegovoj ulozi tijekom nacističkog razdoblja.
Danas je Orlovo gnijezdo jedno od poznatijih turističkih odredišta u Bavarskoj, a posjetitelje privlače povijesni značaj objekta i pogled na okolne Alpe.
Istraga o uzroku požara i mogućoj povezanosti privedene osobe s događajem još traje.
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