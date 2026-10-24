VIDEO Uhitili muškarca zbog požara u Orlovom gnijezdu. Buktinju gasi 200 vatrogasaca

U poznatom njemačkom planinskom zdanju Kehlsteinhaus, poznatom kao Orlovo gnijezdo, u petak navečer izbio je veliki požar. Zgrada izgrađena u vrijeme nacističkog režima bila je zahvaćena plamenom, a na terenu je interveniralo oko 200 pripadnika hitnih službi. Njemačka policija privela je jednu osobu, no još se istražuje je li povezana s izbijanjem požara.

Alarm protupožarnog sustava planini Kehlstein iznad Berchtesgadena aktivirao se oko 21.15 sati, a prvi pripadnici hitnih službi stigli su na mjesto događaja u 21.52 sata. Zbog nepristupačnog planinskog položaja i zahtjevnog prilaza velikim vatrogasnim vozilima intervencija je bila otežana. Kada su vatrogasci stigli do objekta, zgrada je već bila zahvaćena velikim požarom.

Prema dosadašnjim informacijama, u trenutku izbijanja požara u zgradi nije bilo ljudi, a zasad nema potvrđenih informacija o ozlijeđenima. U gašenju je sudjelovalo oko 200 pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije, hitne pomoći i gorske službe spašavanja. Intervencija se nastavila i u subotu ujutro.

Policija istražuje sumnju na podmetanje požara

Foto: Čitatelj 24sata

Njemačka policija privela je osumnjičenu osobu nakon izbijanja požara.

- Kehlsteinhaus je potpuno u plamenu, a vatrogasci su u velikoj akciji. Sumnja se na podmetanje požara . rekli su iz policije za Bild, a prema riječima glasnogovornika, motociklist se približio policajcima na putu do mjesta događaja. Policija je potom obavijestila vatrogasce , koji su ga pratili te su ga zaustavile hitne službe.

Istražitelji provjeravaju ima li ta osoba veze s požarom i je li vatra namjerno podmetnuta. Zasad nisu objavljeni identitet privedene osobe ni mogući motiv. Okolnosti izbijanja požara još nisu razjašnjene.

Nije poznato ni kolika je šteta nastala na povijesnoj građevini.

Foto: Florian Scherer/Bavarian Red Cro

Povijesno zdanje iz nacističkog razdoblja

Kehlsteinhaus je dovršen 1938. godine kao reprezentativno mjesto za okupljanja i primanje gostiju nacističkog vodstva. Smješten je na 1834 metra nadmorske visine, iznad Berchtesgadena, u bavarskim Alpama.

Često ga se povezuje s Adolfom Hitlerom, iako ga treba razlikovati od njegove obližnje rezidencije Berghof. Orlovo gnijezdo bilo je dio šireg kompleksa nacističkih objekata u okolici Berchtesgadena.

Zgrada je nakon Drugog svjetskog rata sačuvana te se od 1952. koristi kao planinski restoran. U njoj se nalazi i izložba posvećena povijesti objekta i njegovoj ulozi tijekom nacističkog razdoblja.

Danas je Orlovo gnijezdo jedno od poznatijih turističkih odredišta u Bavarskoj, a posjetitelje privlače povijesni značaj objekta i pogled na okolne Alpe.

Istraga o uzroku požara i mogućoj povezanosti privedene osobe s događajem još traje.