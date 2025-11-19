Obavijesti

News

Komentari 6
DETONACIJA KRAJ SVIJEĆA

VIDEO Uhitili šest maloljetnika zbog eksplozije u Podstrani: Boce ispunili gorivom i zapalili

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Podstrana portal

Policija je utvrdila da su i dan ranije, 15. studenoga 2025. oko 19:30 sati, na identičan način i s istom namjerom aktivirali drugu improviziranu eksplozivnu napravu na istome mjestu

Splitska policija dovršila je istragu nad šest maloljetnika i jednim punoljetnim mladićem zbog sumnje da su na području Strožanca, na platou ispred osnovne škole, aktivirali eksplozivnu napravu, objavila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Bačeno eksplozivno sredstvo u dvorište OŠ Strožanac 00:05
Bačeno eksplozivno sredstvo u dvorište OŠ Strožanac | Video: Podstrana-portal
Time su ugrozili živote i imovinu, a četvero njih će, uz kaznenu prijavu, biti dovedeni pritvorskom nadzorniku, dok će protiv tri osobe biti podnesena kaznena prijava redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.

Policija je utvrdila da je svih sedam osoba u nedjelju oko 20.30 sati aktiviralo improviziranu eksplozivnu napravu na prostoru osnovne škole. Pripremili su plastične boce ispunjene pogonskim gorivom te u njih postavili eksplozivno sredstvo koje su aktivirali upaljačem, nakon čega su se udaljili i s udaljenosti pratili detonaciju. Eksplozija je izazvala jak udar i veliki plamen, a jedan od maloljetnika snimao je događaj mobitelom.

Policija je utvrdila da su i dan ranije, 15. studenoga 2025. oko 19:30 sati, na identičan način i s istom namjerom aktivirali drugu improviziranu eksplozivnu napravu na istome mjestu. Eksplozija je izazvala detonaciju i plamen te su tom prilikom oštećena stakla na školi. I ovaj događaj je sniman mobilnim telefonom jednog od maloljetnika.

