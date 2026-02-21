VIDEO Ukrajina napala Rusiju dronovima: 'Ima i ozlijeđenih'

Guverner republike Udmurtija na jugu Rusije izjavio je u subotu ujutro da su ukrajinski dronovi oštetili lokaciju u njegovoj regiji.

"Lokalitet u Udmurtiji napadnut je dronovima. Kao rezultat toga, došlo je do štete i ozlijeđenih", rekao je guverner Alexander Brechalov u videu objavljenom na Telegramu. Nije naveo detalje o napadu, ali je pozvao stanovnike da ne paničare i ne šire nepotvrđene informacije.

Zračna luka u glavnom gradu Udmurtije, Iževsku, i one u gradovima u obližnjim regijama obustavile su rad, priopćila je agencija za civilno zrakoplovstvo Rosaviatsiya.

Neslužbeni ukrajinski vojni blogovi izvijestili su da su ukrajinske snage napale tvornicu za proizvodnju ruskih projektila, uključujući projektil kratkog dometa Iskander i interkontinentalne projektile Topol-M, u Votkinsku, gradu u republici Udmutriji, oko 1.400 km od Ukrajine.

Stranice su objavile slike i videozapise onoga što su nazvali napadom, uključujući veliki stup dima koji se dizao prema nebu.

Neslužbeni ruski Telegram kanal Shot, koji često citira kontakte u sigurnosnim službama, izvijestio je da su stanovnici Votkinska rekli da su čuli najmanje tri eksplozije i zujanje dronova.

Ruski vojni blogovi izvijestili su i o napadu koji je izazvao požar u tvornici za preradu plina u jugoistočnom ruskom gradu Samari.

Dužnosnici u regiji Samara nisu izdali nikakvo izvješće o takvom napadu.