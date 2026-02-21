Obavijesti

News

Komentari 0
POGODILI KLJUČNU TVORNICU

VIDEO Ukrajina napala Rusiju dronovima: 'Ima i ozlijeđenih'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ukrajina napala Rusiju dronovima: 'Ima i ozlijeđenih'
Foto: X (Twitter)

Ruski vojni blogovi izvijestili su i o napadu koji je izazvao požar u tvornici za preradu plina u jugoistočnom ruskom gradu Samari...

Admiral

Guverner republike Udmurtija na jugu Rusije izjavio je u subotu ujutro da su ukrajinski dronovi oštetili lokaciju u njegovoj regiji.

"Lokalitet u Udmurtiji napadnut je dronovima. Kao rezultat toga, došlo je do štete i ozlijeđenih", rekao je guverner Alexander Brechalov u videu objavljenom na Telegramu. Nije naveo detalje o napadu, ali je pozvao stanovnike da ne paničare i ne šire nepotvrđene informacije.

KRIZA U OPSKRBI Europska komisija hitno saziva sastanak zbog prekida dotoka nafte Mađarskoj i Slovačkoj
Europska komisija hitno saziva sastanak zbog prekida dotoka nafte Mađarskoj i Slovačkoj

Zračna luka u glavnom gradu Udmurtije, Iževsku, i one u gradovima u obližnjim regijama obustavile su rad, priopćila je agencija za civilno zrakoplovstvo Rosaviatsiya.

Neslužbeni ukrajinski vojni blogovi izvijestili su da su ukrajinske snage napale tvornicu za proizvodnju ruskih projektila, uključujući projektil kratkog dometa Iskander i interkontinentalne projektile Topol-M, u Votkinsku, gradu u republici Udmutriji, oko 1.400 km od Ukrajine.

Stranice su objavile slike i videozapise onoga što su nazvali napadom, uključujući veliki stup dima koji se dizao prema nebu.

Neslužbeni ruski Telegram kanal Shot, koji često citira kontakte u sigurnosnim službama, izvijestio je da su stanovnici Votkinska rekli da su čuli najmanje tri eksplozije i zujanje dronova.

Ruski vojni blogovi izvijestili su i o napadu koji je izazvao požar u tvornici za preradu plina u jugoistočnom ruskom gradu Samari.

Dužnosnici u regiji Samara nisu izdali nikakvo izvješće o takvom napadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!
EVO KOLIKO ZARAĐUJE

SDP-ovka kaže da nije žetončić, a glasala za HDZ-ovog ministra. Evo što sve ima u imovinskoj!

Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu, rekla je
FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg
EVO KAKO JE IZGLEDALA

FOTO Tko je Boška Ban? Otišla je iz SDP-a pa podržala ministra HDZ-a. Skinula je preko 60 kg

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma, od tada je skinula oko 65 kilograma. Ponovo je u fokusu javnosti nakon što je na sjednici Sabora podržala novog ministra Alena Ružića
FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'
POGLEDAJTE

FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026