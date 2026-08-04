VIDEO Ukrajinci napali skladište kod Sankt-Peterburga: Finska ograničila zračni promet...

U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt-Peterburga, drugog po veličini ruskog grada, objavio je u utorak na Telegramu regionalni guverner Aleksandar Drozdenko. Guverner nije naveo naziv ni vlasnika skladišta.

Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva, objavile su finske obrambene snage na X-u.

Ukrainian attack drones struck another Russian Wildberries e-commerce distribution center in St. Petersburg this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/aUTZcm9vAy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2026

Od sredine srpnja Ukrajina napada skladišta u vlasništvu popularne ruske platforme za internetsku kupovinu Wildberries, koja se često naziva "ruskim Amazonom" zbog širokog asortimana proizvoda i brze dostave diljem zemlje.

🇷🇺 Reuters confirms the warehouse strike near St. Petersburg already covered here through the Krasny Bor footage, though regional governor Alexander Drozdenko didn't name the facility in his Telegram statement.

🇫🇮 The more notable development: Finland, a EU and NATO member… — The Tectonic (@thetect0nic) August 4, 2026

Napadi na njihova skladišta dio su dugoročne ukrajinske kampanje usmjerene na civilnu infrastrukturu u Rusiji, čiji je cilj, prema navodima vlade u Kijevu, prisiliti Rusiju na pregovore o mirovnom sporazumu.