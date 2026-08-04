Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva
VIDEO Ukrajinci napali skladište kod Sankt-Peterburga: Finska ograničila zračni promet...
U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt-Peterburga, drugog po veličini ruskog grada, objavio je u utorak na Telegramu regionalni guverner Aleksandar Drozdenko. Guverner nije naveo naziv ni vlasnika skladišta.
Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva, objavile su finske obrambene snage na X-u.
Ukrainian attack drones struck another Russian Wildberries e-commerce distribution center in St. Petersburg this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/aUTZcm9vAy— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2026
Od sredine srpnja Ukrajina napada skladišta u vlasništvu popularne ruske platforme za internetsku kupovinu Wildberries, koja se često naziva "ruskim Amazonom" zbog širokog asortimana proizvoda i brze dostave diljem zemlje.
🇷🇺 Reuters confirms the warehouse strike near St. Petersburg already covered here through the Krasny Bor footage, though regional governor Alexander Drozdenko didn't name the facility in his Telegram statement.— The Tectonic (@thetect0nic) August 4, 2026
🇫🇮 The more notable development: Finland, a EU and NATO member…
Napadi na njihova skladišta dio su dugoročne ukrajinske kampanje usmjerene na civilnu infrastrukturu u Rusiji, čiji je cilj, prema navodima vlade u Kijevu, prisiliti Rusiju na pregovore o mirovnom sporazumu.
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