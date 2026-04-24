VIDEO Ukrajinci rasturili zapovjedništvo ruske tajne službe. 12 časnika mrtvo

Ukrajinski dronovi uništili su zapovjedno mjesto specijalnih snaga ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) u privremeno okupiranom ukrajinskom gradu Donjecku, izvijestio je 22. travnja na Telegramu zapovjednik Snaga bespilotnih sustava Oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi, kodnog imena Mađar, piše United24Media.

Operacija je izvedena u 8:01 ujutro, kada je ukrajinska vojska izvela osam visokopreciznih udara pomoću dronova FP-2 s bojevim glavama mase od 60 do 100 kilograma. Također je pojasnio da Uprava za mobilne akcije (UMD) FSB-a djeluje kao posebna protuobavještajna jedinica zadužena za izvođenje operacija na privremeno okupiranim teritorijima i diljem Ukrajine.

- UMD provodi protuobavještajne zadatke, sabotaže, specijalne vojne operacije, stvaranje agentskih mreža, potragu i pritvaranje nelojalnih građana, fizičku likvidaciju protivnika te koordinaciju proruski orijentiranih militanata - napisao je Magyar. Dodao je da je na teritoriju Ukrajine ta jedinica odgovorna za vrbovanje, upravljanje agentskim mrežama te izvođenje terorističkih akata, sabotaža i podmetanja požara.

Udar je razvio Centar za dubinske udare Snaga bespilotnih sustava u koordinaciji sa stručnjacima iz 1. korpusa Azov Nacionalne garde. Samu operaciju izvela je postrojba „Ptakhy” („Ptice”) koristeći sustave „MiddleStrike”. Prema prvim procjenama, poginulo je 12 ruskih obavještajaca.

Operacija u Donjecku slijedi nedavne dubinske udare Snaga bespilotnih sustava Ukrajine pomoću dronova FP-2. Zapovjednik Brovdi ranije je izvijestio da su njegove jedinice i Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) koristile isti tip drona za napad na rusku fregatu Admiral Grigorovič u luci Novorosijsk na obali Crnog mora.

Unatoč tome što je ratni brod aktivno ispaljivao svoje protuzračne rakete na nadolazeće ciljeve, ukrajinski dronovi uspješno su pogodili brod sposoban za lansiranje projektila Kalibr.