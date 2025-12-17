Već na prilazu položajima Snaga obrane jurišna skupina okupatora bila je razbijena. Uspješan zajednički rad postrojbi bespilotnih sustava, topništva i unaprijed postavljenih mina učinio je ovu „šetnju“ posljednjom upečatljivom uspomenom za njezine sudionike - dodali su iz Azova
VIDEO Ukrajinska brigada za koju su ratovali Hrvati: Krenulo je 16 Rusa, ni jedan nije prošao
Azov je objavio video zaustavljanja ruskog prodora u sektoru Dobropilja na istoku Ukrajine. Brigada tvrdi da su Rusi pokušali izvesti motorizirani pješački napad koristeći gustu maglu i slabu vidljivost, no ofenziva je zaustavljena prije nego što su se napadači približili ukrajinskim položajima.
Pokretanje videa...
- Zimska „šetnja” okupatora na Dobropiljskom pravcu. Zahvaljujući profesionalnoj i brzoj reakciji Snaga obrane Ukrajine, još jedan ruski napad završio je na pola puta. Iskoristivši maglu i lošu vidljivost, Oružane snage RF pokušale su izvesti motorizirani pješački juriš u zoni odgovornosti 1. korpusa Nacionalne garde Ukrajine „Azov“. Puno quadova, pješaštva i pokušaja da se prodre što dublje. Ukupno su tijekom napada Rusi upotrijebili 16 quadova, ali nijedan nije dosegnuo cilj - navode iz Azova
- Već na prilazu položajima Snaga obrane jurišna skupina okupatora bila je razbijena. Uspješan zajednički rad postrojbi bespilotnih sustava, topništva i unaprijed postavljenih mina učinio je ovu „šetnju“ posljednjom upečatljivom uspomenom za njezine sudionike - dodali su iz Azova.
