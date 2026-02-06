VIDEO Urušio se strop škole u Zadru: 'Godinama je zapuštena'

Ovo je dvorana u kojoj se izvodi nastava tjelesne i zdravstvene kulture. To je dvorana u kojoj ja godinama radim. Ovo je hodnik ispred mog kabineta. Nakon godina neodržavanja, nebrige i zapuštenosti, a cijelo to vrijeme je dvorana davana u najam školi, danas se dogodilo ovo. Urušio se plafon, stoji u Facebook objavi profesora tjelesne i zdravstvene kulture, Ive Baile.

Dvorana, kako je napisao, već godinama prokišnjava i bude poplavljena. Ovdje djeca imaju svoju nastavu, a među njima i djeca s teškoćama u razvoju u posebnim odjeljenjima.

- Toliko o hrvatskom školstvu. Dvorana je vlasništvo Republike Hrvatske kojom upravlja lokalna samouprava Grad Zadar, koji je ovaj prostor prepustio Sveučilištu u Zadru koje je ovu dvoranu prepustilo na korištenje Košarkaškom Savezu Zadarske Županije koji godinama dvoranu daje u najam Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Zadar - napisao je.

- Tako Škola čiji je osnivač Zadarska županija plaća najam KSZŽ koji je realni korisnik i koji se brine o dvorani kako se to i vidi. Možda sam ja tu nešto i pogriješio, ali koga briga. Lijep pozdrav ministru Radovanu Fuchsu i Ministarstvu znanosti i obrazovanja u čijoj je nadležnosti i odgovornosti škola i učenici koji koriste ovu dvoranu. Recite mu da se ne brine za učenike i mene, da smo svi živi izašli iz ruševina - napisao je.

- Lijep pozdrav i osnivaču Škole Zadarskoj županiji koji plača najam ove dvorane Školi novcem poreznih obveznika. Pozdrav županu Josipu Bilaveru. Pozdrav Gradu Zadru i gradonačelniku Šimi Erliću. Pozdrav rektoru Sveučilišta u Zadru Josipi Faričiću i poseban pozdrav predsjedniku KSZŽ Marinu Vrsaljku koji uzima novac od najma. Pozdrav ravnateljici Škole Jeleni Gulan (mojoj šefici protiv koje ništa ne smijem reći). Inače Sveučilište u čijem se kampusu nalazi dvorana je zabilo tablu u stilu Alana Forda, da se prostor kampusa koristi na vlastitu odgovornost. Natpis je osmislila bivša rektorica Dijana Vican - nastavio je u objavi.

- Pozdrav pravobranitelju za djecu! Pozdrav svim mojim dragim učenicima i njihovim roditeljima! Hvala svima koji šute i trpe i ne bune se, čak ni kad vam se krov sruši na glavu vaše dice.Dobro su vas naučili u školi. Ako sam koga izostavio, neka se javi. A izostavio sam sebe, jer sam i ja šutija i trpija svakakva s(r)tanja 25 jubilarnih godina. "Bolje nismo ni zaslužili", raka je Gibo. Valjda - zaključio je u objavi.