Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko (na 15+300 km) u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometara, napisao je HAK
VIDEO Užas na A1 kod Desinca: Kombi udario u kamion, petero ozlijeđenih. Kolona čak 4 km!
Petero ljudi ozlijeđeno je u naletu kombija na kamion na autocesti A1 kod Desinca. Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u četvrtak oko 5.40 sati, dok je oko 7.10 sati jednim prometnim trakom opet pušten promet prema Karlovcu. U nesreći su dvoje prikliještenih putnika izvlačili vatrogasci, a Hitna pomoć je pozvala i spasilački helikopter.
Kako neslužbeno doznajemo u kombiju koji je sudjelovao u prometnoj nesreći se nalazilo petero ljudi, od toga su troje samostalno izašli, kao i vozač kamiona.
HAK javlja kako se zbog nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometra.
