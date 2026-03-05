VIDEO Užas na A1 kod Desinca: Kombi udario u kamion, petero ozlijeđenih. Kolona čak 4 km!

Petero ljudi ozlijeđeno je u naletu kombija na kamion na autocesti A1 kod Desinca. Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u četvrtak oko 5.40 sati, dok je oko 7.10 sati jednim prometnim trakom opet pušten promet prema Karlovcu. U nesreći su dvoje prikliještenih putnika izvlačili vatrogasci, a Hitna pomoć je pozvala i spasilački helikopter.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Teška prometna nesreća na autocesti A1 | Video: čitatelj/24sata

Kako neslužbeno doznajemo u kombiju koji je sudjelovao u prometnoj nesreći se nalazilo petero ljudi, od toga su troje samostalno izašli, kao i vozač kamiona.

Foto: Čitatelj 24sata

HAK javlja kako se zbog nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 4 kilometra.