AERODROM ZATVOREN

VIDEO Užas u SAD-u! Srušio se avion, odjekuju eksplozije. Snimljen trenutak pada...

Piše Ivan Jukić,
VIDEO Užas u SAD-u! Srušio se avion, odjekuju eksplozije. Snimljen trenutak pada...
Dramatičan pad aviona UPS-a u Louisvilleu! Eksplozija motora, golemi požar, ozlijeđeni, zatvorene ceste i zračne luke. Sumnja na litij-ionske baterije. Istraga u tijeku...

Veliki teretni avion tvrtke UPS, let broj 2976, tipa McDonnell Douglas MD-11, srušio se ubrzo nakon polijetanja s Međunarodne zračne luke Muhammad Ali u Louisvilleu.

Prema prvim informacijama, tijekom uspona došlo je do požara na jednom od motora, nakon čega je uslijedila snažna eksplozija u blizini logističkog kompleksa “UPS Worldport”. Zračne snimke prikazuju golemi požar koji je zahvatio više objekata, dok se gusti crni dim uzdizao kilometrima u visinu.

Očevidci su izvijestili o “velikom prasku” koji se čuo oko 17:30 po lokalnom vremenu. Policija Louisville potvrdila je da ima ozlijeđenih osoba, ali zasad nema informacija o poginulima.

Zbog opasnosti od širenja požara, vlasti su izdale naredbu o zadržavanju u skloništima za stanovnike u radijusu od osam kilometara oko zračne luke, a zatvoreno je i nekoliko obližnjih prometnica.

Aerodrom Muhammad Ali trenutno je zatvoren za sve dolaske i odlaske. Na terenu su ekipe vatrogasaca, policije i specijalizirani timovi za opasne materijale, koji se bore s požarom potaknutim s oko 25.000 spremnika zrakoplovnog goriva.

Naime, sumnja se da je uzrok požara moguće samozapaljenje litij-ionskih baterija koje su se nalazile u teretu. Taj scenarij podsjeća na nesreću UPS-ovog leta 6 iz 2010. godine u Dubaiju, kada je upravo požar izazvan baterijama doveo do pada zrakoplova.

Za sada nema službenih informacija o statusu posade zrakoplova. Istraga je u tijeku.

