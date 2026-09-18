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STIGLI HITNA I VATROGASCI

VIDEO UŽAS U ZAGREBU Više je ozlijeđenih u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO UŽAS U ZAGREBU Više je ozlijeđenih u teškoj nesreći na Črnomercu: 'Čuli smo prasak'
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Sudar se dogodio na Zagrebačkoj cesti, na samom ulazu u podvožnjak. Hitna i policija su na terenu te se utvrđuju okolonosti

Samo smo čuli prasak. Sudarili su se frontalno. Ne znam sto se dogodilo da je netko prešao u drugu traku. Ovo nisu velike brzine, a tako je teška nesreća, rekao je gost obližnjeg kafića koji je svjedočio strašnom sudaru na zagrebačkom Črnomercu.

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Sudar na Črnomercu VIDEO
Sudar na Črnomercu | Video: Čitatelj 24sata

Kako doznajemo s mjesta nesreće, dvoje ljudi je ozlijeđeno. Informaciju o ozlijeđenima potvrdili su nam i iz PU zagrebačke.

Do sudara je došlo 19.50 sati na Zagrebačkoj cesti, na samom ulazu u podvožnjak. Sudjelovala su dva automobila. Promet je obustavljen zbog očevida. Na tom se dijelu grada stvara gužva. Cesta je blokirana, ni autobusi ne mogu prolaziti. Prometuje se okolnim cestama.

Foto: 24sata

Hitna i policija su na terenu te se utvrđuju okolonosti. Stigli su i vatrogasci koji osiguravaju da se automobili ne zapale. 

Kako 24sata doznaje od Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, građani su dojavili požar automobila nakon frontalnog sudara. Putnici su bili zarobljeni u vozilima. Po dolasku vatrogasaca vozila nisu bila u plamenu. Jedno vozilo je gorjelo, no prolaznici su požar ugasili prije dolaska vatrogasaca.

Foto: 24sata

Vatrogasci su sudjelovali u izvlačenju unesrećenih. Ekipa Hitne medicinske pomoći izvukla je jednu osobu, dok je drugu izvlačila vatrogasna ekipa. Druga je osoba naknadno, uz nadzor Hitne medicinske pomoći, izašla iz vozila. Obje osobe potom je preuzela Hitna medicinska pomoć.

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