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ŠTO NAS ČEKA NA JESEN

VIDEO VAKULA JE REK'O: 'Bolje je upozoriti nego prešutjeti!'

Piše 24sata,
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VIDEO VAKULA JE REK'O: 'Bolje je upozoriti nego prešutjeti!'
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Prema dugoročnim prognozama, jesen i zima trebale bi biti toplije i kišovitije od prosjeka, no to ne isključuje snijeg

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula gostovao je u podcastu „Bobu Bob“, gdje je komentirao vremenske prilike, klimatske promjene i dugoročne prognoze. Istaknuo je da se aktualne najave o „toplinskoj kupoli“ zapravo odnose na bablje ili miholjsko ljeto, s temperaturama uobičajenima za kraj rujna. Hrvatska, međutim, bilježi dugoročan trend zatopljenja, uz sve češće temperaturne rekorde, dok količina oborina stagnira ili pada, osobito u istočnim dijelovima zemlje. Dodatno zagrijavanje gradova povezuje s urbanizacijom, betonizacijom i gubitkom zelenih površina.

Vakula je naglasio i važnost pravodobnih upozorenja na opasne vremenske pojave. Smatra da je bolje upozoriti na moguću nepogodu nego je prešutjeti. Umjetna inteligencija, kaže, može dodatno povećati preciznost prognoza, ali neće u potpunosti zamijeniti meteorologe. Prema dugoročnim prognozama, jesen i zima trebale bi biti toplije i kišovitije od prosjeka, no to ne isključuje snijeg. Bijeli Božić u kontinentalnoj Hrvatskoj ionako je rijedak, a posljednjih desetljeća njegova je učestalost dodatno smanjena.

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