VIDEO Trubači u zoru probudili vatrogasca Josipa: 'Rasplakali su me od sreće za 50. rođendan'

Spavao sam, a probudili su me moji kolege glazbom ispred kuće. Super mi je bilo to iznenađenje, neočekivano, ispričao nam je Josip Tot, vatrogasac DVD-a Domašinec iz Međimurja, kojem su kolege i prijatelji za 50. rođendan odlučili pripremiti posebno iznenađenje koje će pamtiti zauvijek.

Još prije svitanja, dok je ulica bila obavijena mrakom i tišinom, prizor je nagovijestio da se događa nešto neuobičajeno. Plava svjetla vatrogasnih rotirki osvijetlila su kuće i dvorišta, presijecajući noć i privlačeći poglede rijetkih budnih susjeda. Ubrzo se ulicom prolomila glazba benda Skandal, unoseći živost u ranojutarnje sate i jasno dajući do znanja da je riječ o posebnom trenutku. U atmosferi iznenađenja i slavlja, vatrogasci su još jednom pokazali da njihovo zajedništvo ne prestaje s krajem intervencija. Ono se nastavlja i u trenucima koje dijele kao jedna velika obitelj.

Foto: Privatni album

- Slavili smo negdje do 11.Muzika nam je svirala, pa smo se polako razišli. I poslepodne ćemo se još malo pozabaviti. Probudili su me u pola sedam. Svima je to bilo super, mojoj obitelji, susjedima. Svi su se pridružili neočekivanom slavlju. To su moji kolege, zakaj bi mi smetalo. Super je kad se svi okupimo. Kad sam ih vidio krenule su mi i suze radosnice. Ne mogu opisati te emocije. S njima sam od prvog dana - rekao nam je Josip.

Iznenađenje je naišlo na pozitivne reakcije ne samo slavljenika, već i njegove obitelji te susjeda, koji su se spontano pridružili proslavi.

Foto: Privatni album

- To je normalno za te dane kad je neko rođen ili kad je neko slavlje, da se malo veselije slavi. Tak da to nije niš loše ni negativno. Sve je pozitivno i veselo. Mi tu nemamo neke zamjerke jedni drugima - rekao je.

Josip je član DVD-a Domašinec već 35 godina, a vatrogastvo opisuje kao poziv koji se temelji na zajedništvu, povjerenju i spremnosti na pomaganje drugima. Kako ističe, upravo su takvi trenuci dokaz da vatrogasci nisu povezani samo intervencijama, već i snažnim prijateljstvom koje se gradi desetljećima.