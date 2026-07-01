VIDEO Vatrogasci dežurali cijelu noć na Čiovu: 'Na terenu je 150 ljudi, poletjela dva kanadera'

Veliki požar koji je izbio na Čiovu u utorak poslijepodne je pod kontrolom, potvrdio nam je Ivan Kovačević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

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- Aktivno se radi i svi su i dalje na terenu. Doći ce nam pomoć air tractora. Cijelu noć dežuralo je 150 vatrogasaca i 40 vozila. Oštećeno je 100 hektara površine. Za sada nema širenja i radi se na sanaciji - rekao nam je Kovačević.

Na terenu su bila i četiri kanadera. Kasnije su dva preusmjerena na Pelješac te jedan na Šoltu. Svi požari izbili su nakon snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju.

Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Marin Buble, zapovjednik JVP-a Trogir, također nam je potvrdio da je požarište u fazi sanacije.

-Situacija je zadovoljavajuća. Nema aktivne vatre, ali imamo puno terena za sanirat. Radi se - rekao nam je zapovjednik Buble.

Pomoć iz zraka

Dva kanadera poletjela su u srijedu ujutro na požarište u Žednom i Okrugu na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije u kasnim popodnevnim satima. U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split kažu kako su na terenu vatrogasci sa šireg splitskog, omiškog, trogirskog i kaštelanskog operativnog područja. Požar je pod kontrolom vatrogasaca koji natapaju rubne dijelove požarišta.

Još se uvijek ne zna kolika je opožarena površina trave, niskog raslinja i borove šume koja je gorjela, dok se za uzrok požara sumnja da su ga izazvali gromovi koji su u srijedu navečer s jakim vjetrom, kišom i tučom pogodili cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

Zbog toga su vatrogasci imali pune ruke posla gaseći požare na sve strane: na području Trilja, konkretno Strizirepa gdje je izgorjelo 4,5 hektara trave i niskog raslinja, na Pelegrinu u Stomorskoj na Šolti gorjela je borova šuma, u Vinišću kod Trogira šuma, baš kao i u Žeževici, na Drveniku Velikom, Tugarama, Srinjinama, Postirama, Pučišćima i Bolu na Braču. U Sinju su uglavnom uklanjali srušena stabla sa prometnica baš kao i u Splitu.