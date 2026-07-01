Veliki požar izbio je u utorak navečer nakon udara groma. Cijelu noć dežuralo je 150 vatrogasaca i 40 vozila
VIDEO Vatrogasci dežurali cijelu noć na Čiovu: 'Na terenu je 150 ljudi, poletjela dva kanadera'
Veliki požar koji je izbio na Čiovu u utorak poslijepodne je pod kontrolom, potvrdio nam je Ivan Kovačević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.
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- Aktivno se radi i svi su i dalje na terenu. Doći ce nam pomoć air tractora. Cijelu noć dežuralo je 150 vatrogasaca i 40 vozila. Oštećeno je 100 hektara površine. Za sada nema širenja i radi se na sanaciji - rekao nam je Kovačević.
Na terenu su bila i četiri kanadera. Kasnije su dva preusmjerena na Pelješac te jedan na Šoltu. Svi požari izbili su nakon snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju.
Marin Buble, zapovjednik JVP-a Trogir, također nam je potvrdio da je požarište u fazi sanacije.
-Situacija je zadovoljavajuća. Nema aktivne vatre, ali imamo puno terena za sanirat. Radi se - rekao nam je zapovjednik Buble.
Pomoć iz zraka
Dva kanadera poletjela su u srijedu ujutro na požarište u Žednom i Okrugu na Čiovu kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara koji je buknuo dan ranije u kasnim popodnevnim satima. U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split kažu kako su na terenu vatrogasci sa šireg splitskog, omiškog, trogirskog i kaštelanskog operativnog područja. Požar je pod kontrolom vatrogasaca koji natapaju rubne dijelove požarišta.
Još se uvijek ne zna kolika je opožarena površina trave, niskog raslinja i borove šume koja je gorjela, dok se za uzrok požara sumnja da su ga izazvali gromovi koji su u srijedu navečer s jakim vjetrom, kišom i tučom pogodili cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.
Zbog toga su vatrogasci imali pune ruke posla gaseći požare na sve strane: na području Trilja, konkretno Strizirepa gdje je izgorjelo 4,5 hektara trave i niskog raslinja, na Pelegrinu u Stomorskoj na Šolti gorjela je borova šuma, u Vinišću kod Trogira šuma, baš kao i u Žeževici, na Drveniku Velikom, Tugarama, Srinjinama, Postirama, Pučišćima i Bolu na Braču. U Sinju su uglavnom uklanjali srušena stabla sa prometnica baš kao i u Splitu.
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