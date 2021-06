Zapalio se stan u zgradi na Narodnom trgu u Zadru u utorak popodne. Požar je zahvatio nekoliko susjednih stanova i vatrogasci još nisu doveli požar pod kontrolu. Policija je evakuirala stanare.

Uzrok i okolnosti izbijanja požara bit će poznati nakon dovršetka očevida.

Gore dva-tri stana i potkrovlje stare zgrade, rekao je zapovjednik Javnih vatrogasnih postrojbi Željko Šoša za Hrvatski radio Zadar.

- Mislim da smo ga zaustavili kako ne bi išlo dalje, jer je praktički čitav poluotok jedna požarna zona. S obzirom na to da su drveni podovi, stropovi, trstika i tako, to je suho kao barut, stare zgrade, i to prolazi kroz to. Pokušat ćemo gasiti, ako treba i razbijati potkrovlje kako bi se moglo ući između žbuke i drvenih greda, kako bi ih gasili. Ovdje će se sigurno čitav dan i čitavu noć dogašavati te grede, a ne može se do njih doći, rekao je Šoša.

Stanovnici zgrada su evakuirani.

- Oni su sami pobjegli prije nego što smo mi došli, sami su se izvukli, otišli, nije bilo opasnosti, tim više što je gorjelo na višim katovima. Niži katovi su ostali praktički čitavi, rekao je Šoša.