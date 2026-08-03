VIDEO Vatrogasci objavili video jurnjave prema nesreći na A1: Jedan vozač ih je razljutio...

Vatrogasci su na Facebook stranici objavili snimku vožnje na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika prema prometnoj nesreći. Snimka njihove vožnje ponovno je otvorila raspravu o tome znaju li hrvatski vozači pravilno formirati hitni koridor. Iako su mnogi vozači pokušali osloboditi prolaz, prizori s autoceste pokazali su da za to još uvijek ima dosta prostora za napredak.

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- Sve pohvale vozačima na hitnom koridoru danas na A1, smjer Dubrovnika u blizini odmorišta Pristeg. Prometna nesreća, intervencija JVP-a Benkovac - napisali su.

Na snimci se vidi kako se vozila, unatoč velikoj gužvi, postupno razmiču kako bi vatrogasno vozilo moglo proći do mjesta nesreće. Ipak, prolaz nije bio jednostavan pa se u jednom trenutku čuje vatrogasac koji povikuje jednom od vozača: "Tamo se makni, tuko!"

Hitni koridor omogućava vozilima hitne pomoći, policije ili vatrogasne postrojbe da u što kraćem roku stignu do mjesta prometne nesreće i povrijeđenih osoba te pruže medicinsku pomoć. Poznato je da ukoliko pacijent od dojave do dolaska u hitni bolnički prijam stigne u "zlatnom satu", šanse za preživljavanje veće od 30 do 50 posto.

Stoga je i Zakonom propisano kretanje vozača koji moraju omogućiti prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoja vozila na način da se vozila u desnoj prometnoj traci miču udesno, a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo.