VIDEO Vatrogasci opisali detalje intervencije u Splitu: 'Imali smo posebnu tehniku za taj problem'

Unatoč oštećenjima nastalim u nesreći, motor je nastavio s radom, što predstavlja ozbiljnu opasnost kao mogućnost zapaljenja, istjecanja goriva i ugrožavanja sigurnosti svih prisutnih, napisali su splitski vatrogasci na Facebooku o intervenciji kada je u srijedu u garaži trgovačkog centra City Center One Split kamion zapeo za krov.

Primijenili su CO2 vatrogasni aparat tako što su usmjerili mlaznicu u donji dio motora, odnosno u područje usisa zraka.

Foto: Dalmacija Danas

- CO2 (ugljični dioksid) istiskuje kisik i time prekida proces izgaranja, onemogućava daljnji rad motora, ne ostavlja talog i ne oštećuje osjetljive dijelove motora. Nakon aktiviranja aparata, motor se uspješno ugasio, čime je uklonjena neposredna opasnost i omogućeno sigurno daljnje postupanje na intervenciji - napisali su.