Uzrok požara zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka intervencije
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VIDEO Veliki požar u Bjelovaru: Gori unutarnji pogon tvrtke
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U tvornici Kronospan oko 13 sati izbio je požar, u kojem, prema trenutnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba.
Vatru u pogonu tvornice na Slavonskoj ulici gase pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, a na intervenciju je izašla cijela smjena bjelovarskih vatrogasaca.
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Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Josip Heger, intervencija je još u tijeku, a prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen.
Uzrok požara zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka intervencije.
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