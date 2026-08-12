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VIDEO Veliki požar u Bjelovaru: Gori unutarnji pogon tvrtke

Piše HINA, Ivan Štengl,
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VIDEO Veliki požar u Bjelovaru: Gori unutarnji pogon tvrtke
Foto: Bjelovar.live
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Uzrok požara zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka intervencije

U tvornici Kronospan oko 13 sati izbio je požar, u kojem, prema trenutnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba.

Vatru u pogonu tvornice na Slavonskoj ulici gase pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar, a na intervenciju je izašla cijela smjena bjelovarskih vatrogasaca.

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Veliki požar u Bjelovaru VIDEO
Veliki požar u Bjelovaru | Video: Bjelovar live

Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Josip Heger, intervencija je još u tijeku, a prema dostupnim informacijama nitko nije ozlijeđen.

Uzrok požara zasad nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka intervencije.

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