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VIDEO Veliki požar u Rusiji, Ukrajinci dronovima pogodili važno kemijsko postrojenje

Piše 24sata,
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VIDEO Veliki požar u Rusiji, Ukrajinci dronovima pogodili važno kemijsko postrojenje
Foto: X/screenshot
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Dronovski napad na kemijsku tvornicu Omsky Kauchuk izazvao je veliki požar, a guverner Omske oblasti potvrdio je incident i objavio snimke koje prikazuju razmjere štete.

Dronovi su 24. listopada napali kemijsku tvornicu Omsky Kauchuk u ruskoj Omskoj oblasti i izazvali požar u industrijskom dijelu pogona. Napad je potvrdio Vitalij Hotsenko, guverner Omske oblasti, a snimku udara objavila je ukrajinska OSINT zajednica Exilenova+. Postrojenje se nalazi oko 2500 kilometara od Ukrajine, piše Ukrainska Pravda.

Analitičar Dnipro Osint, poznat i kao Harbuz, naveo je da prvi podaci upućuju na pogotke u blizini dviju proizvodnih jedinica, označenih kao D-3 i D-5. Jedinica D-3 proizvodi metil-tert-butil-eter. Analitičar je procjenu iznio na temelju podataka o geolokaciji, a u objavljenoj snimci vidi se veliki požar u industrijskom području tvornice.

- Prvi izvještaji, na temelju podataka o geolokaciji, pokazuju da su zabilježeni pogoci u blizini jedinica D-3 i D-5 – napisao je analitičar Dnipro Osint.

Ukrajinska Pravda ranije je izvijestila da su ukrajinske obrambene snage 24. listopada ujutro napale tvornicu Togliattikauchuk u ruskom Toljatiju, gdje su nakon udara zabilježeni eksplozija i požar.

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Dan prije napadnuta je i glavna proizvodna zgrada tvornice Proton-Elektroteks u Orlu, koja proizvodi optoelektroničku opremu i uređaje punog proizvodnog ciklusa.

*uz korištenje AI-ja
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