VIDEO Veliki požar u Rusiji, Ukrajinci dronovima pogodili važno kemijsko postrojenje

Dronovi su 24. listopada napali kemijsku tvornicu Omsky Kauchuk u ruskoj Omskoj oblasti i izazvali požar u industrijskom dijelu pogona. Napad je potvrdio Vitalij Hotsenko, guverner Omske oblasti, a snimku udara objavila je ukrajinska OSINT zajednica Exilenova+. Postrojenje se nalazi oko 2500 kilometara od Ukrajine, piše Ukrainska Pravda.

Analitičar Dnipro Osint, poznat i kao Harbuz, naveo je da prvi podaci upućuju na pogotke u blizini dviju proizvodnih jedinica, označenih kao D-3 i D-5. Jedinica D-3 proizvodi metil-tert-butil-eter. Analitičar je procjenu iznio na temelju podataka o geolokaciji, a u objavljenoj snimci vidi se veliki požar u industrijskom području tvornice.

🔥BREAKING: massive fire has broken out at the Omsky Kauchuk petrochemical plant in Omsk, Russia, following a Ukrainian drone attack, nearly 2,500 km from the front line. The facility is one of Russia’s leading producers of synthetic rubber and industrial chemicals, including phenol, acetone, and isopropyl alcohol. It also manufactures MTBE, a key component used in high-octane gasoline production. The plant produces approximately 500,000 tonnes of petrochemical products annually. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 24, 2026

- Prvi izvještaji, na temelju podataka o geolokaciji, pokazuju da su zabilježeni pogoci u blizini jedinica D-3 i D-5 – napisao je analitičar Dnipro Osint.

Ukrajinska Pravda ranije je izvijestila da su ukrajinske obrambene snage 24. listopada ujutro napale tvornicu Togliattikauchuk u ruskom Toljatiju, gdje su nakon udara zabilježeni eksplozija i požar.

Dan prije napadnuta je i glavna proizvodna zgrada tvornice Proton-Elektroteks u Orlu, koja proizvodi optoelektroničku opremu i uređaje punog proizvodnog ciklusa.

*uz korištenje AI-ja