Zapovjednik Stjepan Skuliber potvrdio nam je kako je dio vatrogasne ekipe koja gasi požar tvornice kraj Zaboka otišao na ovu intervenciju
'U ŠOKU SAM'
VIDEO Veliki požar u Zaboku, zapalila se obiteljska kuća: 'U samo pet minuta je nestala'
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Eksplodirala je kuća u par minuta. Sve gori, došli su odmah i vatrogasci. Svi ljudi su izašli van, pogasili su nam struju u kućama. Tresem se od šoka. Prvo se čula buka kao da je vatromet u pitanju. Doslovno je u pet minuta nestala kuća, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku požara kuće u Zaboku u srijedu navečer.
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Zapovjednik Stjepan Skuliber potvrdio nam je kako je dio vatrogasne ekipe koja gasi požar tvornice kraj Zaboka otišao na ovu intervenciju.
- Ne znamo puno za sada. Gori dio kuće, prema dojavi radiona. Dečki su s jedne intervencije odmah otišli na drugu - rekao nam je kratko.
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