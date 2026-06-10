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'U ŠOKU SAM'

VIDEO Veliki požar u Zaboku, zapalila se obiteljska kuća: 'U samo pet minuta je nestala'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Veliki požar u Zaboku, zapalila se obiteljska kuća: 'U samo pet minuta je nestala'

Zapovjednik Stjepan Skuliber potvrdio nam je kako je dio vatrogasne ekipe koja gasi požar tvornice kraj Zaboka otišao na ovu intervenciju

Eksplodirala je kuća u par minuta. Sve gori, došli su odmah i vatrogasci. Svi ljudi su izašli van, pogasili su nam struju u kućama. Tresem se od šoka. Prvo se čula buka kao da je vatromet u pitanju. Doslovno je u pet minuta nestala kuća, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku požara kuće u Zaboku u srijedu navečer.

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Požar u Zaboku VIDEO
Požar u Zaboku | Video: Čitatelj 24sata

Zapovjednik Stjepan Skuliber potvrdio nam je kako je dio vatrogasne ekipe koja gasi požar tvornice kraj Zaboka otišao na ovu intervenciju.

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- Ne znamo puno za sada. Gori dio kuće, prema dojavi radiona. Dečki su s jedne intervencije odmah otišli na drugu - rekao nam je kratko.

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