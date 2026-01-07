VIDEO Vesela ekipa na snijegu kraj Daruvara: 'Noćno sanjkanje je rijetkost, zato smo uživali'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg i led izazvali su prometni kolaps diljem Hrvatske. Vlak od Zagreba do Splita putovao je čak 21 sat, a putnici su 12 sati proveli zatočeni u Kninu bez hrane i pića. Autocesta A1 bila je zatvorena, autobusi su satima stajali na odmorištu Macola, a jedina veza juga i sjevera bila je lokalna cesta preko Gračaca. U Zagrebu se urušila tenda u centru grada, kamion je udario u kuću, a Klinika za traumatologiju zabilježila je 260 pacijenata. Smirivanjem oborina promet se normalizira, no stiže upozorenje na ekstremno niske temperature do -14 stupnjeva. Donosimo i snimke velikih poplava na vrgoračkom području, podatke o inflaciji, političke aktualnosti, sigurnosne teme iz svijeta te najnovije vijesti iz showbiznisa i sporta.
VIDEO Zimska služba: 'Otkad je prestao padati snijeg, lakše je održavati ceste. Pripravni smo'
"Ekipe rade u kontinuitetu kako bi osigurale prohodnost prometnica u Gradu Zagrebu... Trenutno se posipa sol po cestama, nastavljamo biti pripravni", kažu iz Zimske službe zagrebačkih cesta sa ralicom.
Izjava Zimske službe Zagrebačkih cesta
VIDEO Pogledajte kako ledena kiša ruši drvo u centru Knina
KNIN Dio Hrvatske borio se sa snijegom, u Kninu je jučer padala ledena kiša. Od čitatelja doznajemo kako se od 15 sati u utorak sve krenulo smrzavati, neki čak nisu mogli otvoriti ni vrata. - Grane su pucale od leda i tuče, baš je kaos - rekao nam je. HRT Radio Knin javio je da su dobili brojne dojave o lošim i opasnim uvjetima na cestama. Na Vrbniku su odlomljene grane, u Ulici Kninske bojne odroni, a u Ulici 7. gardijske odlomljeno je stablo.
Snijeg i led lomili grane drveća u Kninu
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Kolona ispred tunela
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Obilan snijeg cijeli dan pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zabijelili su se i šire riječko područje, Istra, Hrvatsko primorje i otoci. To i niske temperature razlog su velikim problemima u prometu jer zimske službe ne stižu dovoljno brzo počistiti prometnice. Izazvalo je to niz nesreća, a na autocesti A6 u Novigradu je izletio i kamion. Poplavljeno više naselja i obiteljskih kuća u bujicama nakon izlijevanja rijeka kod Mostara, aktivirala su se klizišta, očekuje se i 200 litara kiše po kvadratu. Pet godina nije bilo sigurnosnih provjera u baru u Crans Montani u kojem je poginulo 40 ljudi, gradonačelnik odbio dati ostavku. Koalicija voljnih sastala se u Parizu, tema ukrajinskog predsjednika Zelenskog i više od 27 čelnika, među kojima i hrvatskog premijera Plenkovića, su sigurnosna jamstva u slučaju primirja. Gvardiol se teško ozlijedio, "Jošku će trebati mjeseci da opet uđe u formu" – ekskluzivno za 24 sata kaže doktor Boris Nemec.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatsku zatrpao gusti snijeg. Velike poplave kod Mostara...
