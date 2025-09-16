VIDEO Vidi, ide jebnorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Jednorog na nasipu!? Što je sad ovo, pomislili su prolaznici na zagrebačkoj obali Save, rano ove nedjelje. Viđali su šetači pasa i drugi mirni sugrađani po nasipu i uz nasip svašta, ali ovakav prizor još nisu. Muškarac u maski konja/jednoroga, u lateks trikou i čizmama s kopitima pleše kao da je pobjegao s modne piste neke alternativne verzije "Ljubavi na selu". Dva su ga prijatelja snimala. Scena je po svim pravilima dramaturgije trebala ostati na zatvorenim lokacijama s diskretnim svjetlima i potpisom "samo za odrasle".

- Šokirano sam stajala i gledala. Nisam znala što reći. Kako postupiti. Nisam vjerovala svojim očima, pa sam ih snimila. Nitko od prolaznika nije ništa pokušao. Njihovo snimanje trajalo je sigurno sat vremena - kazala je naša čitateljica.

Najviše ju je šokiralo to što je ovo prvi put da na nasipu vidi takvo nešto. Psa šeće svaki dan, pa je, kako je rekla, nakon ove šetnje bila pod dojmom satima.

- Bilo je neugodno jer smo mi došli užasno blizu. Imam psa koji nije baš miran, pa sam morala paziti gdje stojim. Stala sam na par metara od njih da vidim što rade. Bilo mi je čudno što je auto tamo parkiran jer je to zapravo nasip. Tek kasnije sam shvatila što se događa. Bio je to njihov auto. Glavni lik performansa se zagradio autom, stao je iza njega, pa u početku nisam ni shvatila da je polugol u trikou. Dvojica su normalno stajala s opremom. Mislila sam da možda snimaju neki spot, dok nisu počeli s performansom - kazala je, a potom nastavila opisivati prizor.

- Mladić je obukao lateks triko s tangama, čizme s 'kopitima' do iznad koljena, stavio periku konjske glave sa svilenim repom, izvijao se i zavodio kameru, puzao po podu, skakutao, trčao. Druga dvojica su ga snimala i po potrebi skrivala od pogleda prolaznika - nastavila je priču šokirana čitateljica koja je snimila prizor.

- Mi smo dolazili i odlazili, a oni su tamo bili parkirani. Bilo je dosta ljudi koji su šetali pse. Došli bi blizu, na par metara, pa bi se od panike okrenuli i otišli dalje. Biciklisti uglavnom nisu ni shvatili što se događa. Ljudi koji su ga snimali bi ga povremeno pokrivali bijelim ogrtačem. Pokušavali su stati iza njega da se baš sve ne vidi. Bilo je grozno vidjeti jer je to mjesto na kojem često prolaze ljudi, obitelji, rekreativci. Bila je tamo i žena s djecom. Ljudi koji su vozili bicikle okretali su se više puta, u nevjerici zbog onoga što su vidjeli. Nitko nije reagirao, svi su u šoku samo prošli - ispričala je čitateljica 24sata.

Ekipu je opisala kao performera, snimatelja i tonca, koji je puštao neku suvremenu muziku.

- Nije bio čisti tehno, ali svakako elektronička glazba. On je svoj ples izvodio dosta profesionalno. Tako je izgledalo. Bilo je i provokativnog i senzualnog, pa čak i potpuno 'kinky' pokreta. Ponekad je skakao, trčkarao ili puzao po podu. Micao je kukovima naprijed i nazad. Sigurno sva trojica imaju preko 35 godina - procijenila je.

Snimanje joj je, kako je rekla, djelovalo ozbiljno i profesionalno zbog opreme. Jednorog u ovom opisu djeluje "kinky", poremećeno, no u tradiciji je simbol nevinosti. To je mitsko stvorenje koje se najčešće prikazuje kao bijeli konj s jednim spiralnim rogom na čelu. Pojavljuje se u mnogim kulturama, mitologijama i legendama, a značenja i simbolika jednoroga variraju ovisno o razdoblju i kulturi. U srednjovjekovnoj Europi jednorog je bio simbol čistoće, nevinosti i djevičanstva. Vjerovalo se da se jednorog može pripitomiti samo ako mu priđe djevojka, djevica, pa je često korišten u kršćanskoj ikonografiji kao simbol Krista.

Performans je trajao sat vremena, a sudeći po opremi – kamera na stativu, glazba iz prijenosnog zvučnika i asistent s češljem za rep – sve je bilo vrlo ozbiljno. Jedino što nije bilo ozbiljno bio je izraz lica prolaznika, koji su se kretali između fascinacije, panike i nesvjesnog mumljanja: "Je l' ovo možda neka snimka za Eurosong?" Možda je to? Sve je izgledalo inscenirano. Češljali bi mu periku kad bi ljudi prolazili. Popravljali rekvizite. Točno se vidjelo da pokušavaju prikriti situaciju. A čim bi ljudi prošli, nastavili bi sa svojim performansom - završila je uzbuđena čitateljica.

Na kraju, nije poznato je li riječ o avangardnoj umjetničkoj instalaciji, snimanju videospota, privatnoj seansi ili svemu zajedno. Ali jedno je sigurno - savski nasip više nikad neće biti isti. Sad je to nasip ukazanja. Čega? E to još ne znamo.