VIDEO Vjetar srušio Kip slobode u Brazilu. Pao na parkiralište

Brazilska replika povijesnog Kipa slobode od 24 metra, srušila se u gradu Guaíba, u saveznoj državi Rio Grande do Sul, 15. prosinca. Snimke na društvenim mrežama prikazuju kako se kip polako naginje prema naprijed.

Pod naletima snažnih udara vjetra, koji su dosezali brzinu od 90 km/h, ubrzo se srušio na prazno parkiralište.

Dok je gornji dio kipa popustio pod silinom vjetra, postolje visoko 11 metara ostalo je netaknuto. Na sreću, nitko nije ozlijeđen.