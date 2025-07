VIDEO Vlado Šeks o mimohodu: Bilo je vruće, pio sam vodu. No nije bio problem jer sam ja Zmaj

HDZ-ov doajen Vladimir Šeks komentirao je vojni mimohod održan u Zagrebu, ističući da je riječ o demonstraciji vojne moći hrvatske države i njezinih oružanih snaga, koja nema za cilj prijetnju nego poruku mira.

- Jedna stara latinska izreka kaže: ako želiš mir, spremaj se za rat. Ovo je bila demonstracija vojne moći hrvatske države, hrvatskih oružanih snaga. To nije prijetnja, to je poruka mira. Ne tjerajte se, ne dirajte nas. Vidite koliko smo snažni, koliko smo spremni. Prema tome, to je poruka da se Hrvatska nikada više neće dovesti u poziciju u koju ste je doveli devedesetih godina - rekao je Šeks.

Dodao je da je sve proteklo fenomenalno i dostojanstveno, na najvišim mogućim razinama.

- Sad me zanima na koji način će se prikazati ova vojna moć u Europi. Militarizacija? To nije nikakva militarizacija. Hrvatska i dalje vodi miroljubivu politiku, posvećena je miru, ali uvažavajući sve geopolitičke okolnosti i brinući o svojoj sigurnosti - rekao je Šeks.

Na kraju je Šeks uz smiješak komentirao vremenske uvjete.

- Bilo je prilično vruće danas, ali pili smo vode, davali su nam je. Iako sam satima sjedio na vrućini, ja sam Zmaj Dravski i meni to ne može ništa, znate li vi to - poručio je Šeks.