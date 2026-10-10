Jedanaest vagona je sletjelo u provaliju, a lokomotiva i dva vagona su ostali u kolodvoru...
TEŠKA NESREĆA
VIDEO Vlak iskočio s tračnica i sletio u provaliju kod Bakra! Strojovođa: Otkazale kočnice
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U 9.25 sati na ulazu u kolodvor Meja došlo je do iskliznuća iz tračnica teretnog vlaka prijevoznika Transagent, piše Jutarnji list. Kako navode, ozlijeđenih ljudi nema. Vlak se kretao u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice.
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Strojovođa je prije događaja javio dispečeru vlakova da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak, piše Jutarnji list.
Jedanaest vagona je sletjelo u provaliju, a lokomotiva i dva vagona su ostali u kolodvoru. U kolodvoru Meja nastala je velika materijalna šteta i zatvoren je za sav promet.
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