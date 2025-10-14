VIDEO Vozač BMW-a blokirao tramvajski promet u Zagrebu: 'Pogledajte gdje je parkirao!'

Ne bi možda ni primijetili što se zbiva da vozač tramvaja nije prestajao zvoniti odnosno trubiti. Izašao sam iz zgrade i vidio bijeli BMW kako se nalazi parkiran na žutom otoku na Trgu žrtava fašizma. Bio je direktno uz pješački prijelaz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Zagreb: Parkirao i blokirao promet | Video: 24sata Video

Ispričao nam je to čitatelj 24sata koji je u utorak snimio bezobrazno ponašanje vozača bijelog BMW-a u prometu u širem centru Zagreba. Dodaje kako su tramvaji dolazi jedan za drugim, no nisu mogli proći. Osim vozača, negodovali su i putnici. Sve je potrajalo, na sreću putnika, oko pet minuta.

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) potvrdili su kako su imali kratak zastoj.

- Imamo zabilježeno osobno vozilo koje zablokiralo promet u 13.05 sati. Promet je ubrzo nastavljen - rekli su iz ZET-a.