VIDEO Vozač BMW-a blokirao tramvajski promet u Zagrebu: 'Pogledajte gdje je parkirao!'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Tramvaji su dolazili jedan za drugim, no nisu mogli proći. Osim vozača, negodovali su i putnici. Sve je potrajalo, na sreću putnika, oko pet minuta

Ne bi možda ni primijetili što se zbiva da vozač tramvaja nije prestajao zvoniti odnosno trubiti. Izašao sam iz zgrade i vidio bijeli BMW kako se nalazi parkiran na žutom otoku na Trgu žrtava fašizma. Bio je direktno uz pješački prijelaz.

Zagreb: Parkirao i blokirao promet 00:20
Zagreb: Parkirao i blokirao promet | Video: 24sata Video

Ispričao nam je to čitatelj 24sata koji je u utorak snimio bezobrazno ponašanje vozača bijelog BMW-a u prometu u širem centru Zagreba. Dodaje kako su tramvaji dolazi jedan za drugim, no nisu mogli proći. Osim vozača, negodovali su i putnici. Sve je potrajalo, na sreću putnika, oko pet minuta.

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) potvrdili su kako su imali kratak zastoj.

- Imamo zabilježeno osobno vozilo koje zablokiralo promet u 13.05 sati. Promet je ubrzo nastavljen - rekli su iz ZET-a.

