VIDEO Vozač je na zagrebačkoj Ilici sletio s ceste, prošao kroz dvorište i zabio se u reklamu

Automobil je sletio s ceste, prošao kroz dvorište, a onda se zabio u reklamni pano na zagrebačkoj Ilici. Kako doznajemo od policije, u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih već je nastala materijalna šteta. Očevidom će utvrditi kako je došlo do slijetanja auta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Sudar kod Zagreba | Video: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi da smo u četvrtak oko 9.20 sati zaprimili dojavu da se kod Ilice 399 dogodila prometne nesreća u kojoj je automobil sletio s kolnika na meki teren pa naletio na reklamu. Nastala je samo materijalna šteta - rekli su nam iz policije.