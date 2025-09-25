Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u četvrtak oko 9.20 sati
PROMETNA NESREĆA U ZAGREBU
VIDEO Vozač je na zagrebačkoj Ilici sletio s ceste, prošao kroz dvorište i zabio se u reklamu
Čitanje članka: < 1 min
Automobil je sletio s ceste, prošao kroz dvorište, a onda se zabio u reklamni pano na zagrebačkoj Ilici. Kako doznajemo od policije, u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih već je nastala materijalna šteta. Očevidom će utvrditi kako je došlo do slijetanja auta.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Možemo potvrditi da smo u četvrtak oko 9.20 sati zaprimili dojavu da se kod Ilice 399 dogodila prometne nesreća u kojoj je automobil sletio s kolnika na meki teren pa naletio na reklamu. Nastala je samo materijalna šteta - rekli su nam iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku