Obavijesti

News

Komentari 11
PROMETNA NESREĆA U ZAGREBU

VIDEO Vozač je na zagrebačkoj Ilici sletio s ceste, prošao kroz dvorište i zabio se u reklamu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vozač je na zagrebačkoj Ilici sletio s ceste, prošao kroz dvorište i zabio se u reklamu
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u četvrtak oko 9.20 sati

Automobil je sletio s ceste, prošao kroz dvorište, a onda se zabio u reklamni pano na zagrebačkoj Ilici. Kako doznajemo od policije, u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih već je nastala materijalna šteta. Očevidom će utvrditi kako je došlo do slijetanja auta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar kod Zagreba 00:28
Sudar kod Zagreba | Video: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi da smo u četvrtak oko 9.20 sati zaprimili dojavu da se kod Ilice 399 dogodila prometne nesreća u kojoj je automobil sletio s kolnika na meki teren pa naletio na reklamu. Nastala je samo materijalna šteta - rekli su nam iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti
UBIO ŽENU NA NASIPU

Vještaci: Nije bio neubrojiv, nije mogao podnijeti odbacivanje. On je ni mrtvu ne može pustiti

Leopolda B. (49) terete za femicid Kristine K. K. (48) na Savskom nasipu prošle godine. Tvrdi da nije kriv jer je halucinirao, no vještaci se s time ne slažu. Smatraju da simulira
FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu
SLAVONIJA U ŠOKU

FOTO Pogledajte privođenje osumnjičenog za stravično ubojstvo u Slavonskom Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda stigao je jutros u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se branio šutnjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025