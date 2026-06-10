VIDEO Vozači kamiona srušili zid kod Vinogradske: 'Zablokiran je jedan ulaz, zaglavili su se'

Vozači su kamionom srušili zid pokraj Vinogradske bolnice. Tu je policija i djelatnici zaštite na radu. Totalno je zablokiran jedan ulaz u bolnicu jer se kamion zaglavio. Vozači su, kako vidim, Filipinci - priča nam čitatelj koji se našao na mjestu nezgode ispred Vinogradske u srijedu oko 11.35 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Materijalna šteta kod VInogradske bolnice | Video: čitatelj/24sata

Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, zaprimili su dojavu o prometnoj nesreći u blizini Vinogradske.

U nesreći je sudjelovalo samo jedno vozilo, a očevid je u tijeku.