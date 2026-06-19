VIDEO Vozio i strugao ogradu na A7 kod Rijeke, ali nije stajao: 'Istrčali su i oduzeli mu ključ'

Vozili smo se iza njega deset kilometara dok je strugao ogradu, nitko ga nije htio prijeći, nismo znali je li pijan. Zaustavio se tek nakon što je probušio gume i nije bio u mogućnosti nastaviti voziti dalje. Ljudi iz kombija pored nas istrčali su na cestu, ušli kod njega u auto i oduzeli mu ključeve. Više nas je zvalo policiju - priča nam čitatelj koji se na A7 kod Rijeke našao iza vozača koji je ugrozio promet.

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Pokretanje videa... VIDEO Pijani vozač za volanom kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata

Kako su nam potvrdili iz PU primorsko-goranske, prema prvim informacijama, dojavu o automobilu koje vozi i struže ogradu zaprimili su oko 14 sati u petak. Vozio je na A7, od tunela Trsat u smjeru Škurinja.

- Najvjerojatnije je bio pod utjecajem alkohola, ali to za sada ne možemo potvrditi - rekli su iz policije.