Obavijesti

News

Komentari 0
UGROZIO PROMET

VIDEO Vozio i strugao ogradu na A7 kod Rijeke, ali nije stajao: 'Istrčali su i oduzeli mu ključ'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vozio i strugao ogradu na A7 kod Rijeke, ali nije stajao: 'Istrčali su i oduzeli mu ključ'
Foto: Čitatelj 24sata

Kako su nam potvrdili iz PU primorsko-goranske, prema prvim informacijama, dojavu o automobilu koje vozi i struže ogradu zaprimili su oko 14 sati u petak

Vozili smo se iza njega deset kilometara dok je strugao ogradu, nitko ga nije htio prijeći, nismo znali je li pijan. Zaustavio se tek nakon što je probušio gume i nije bio u mogućnosti nastaviti voziti dalje. Ljudi iz kombija pored nas istrčali su na cestu, ušli kod njega u auto i oduzeli mu ključeve. Više nas je zvalo policiju - priča nam čitatelj koji se na A7 kod Rijeke našao iza vozača koji je ugrozio promet.

MATERIJALNA ŠTETA Fantomska tvrtka izvukla novac iz riječkog gradskog poduzeća. Rinčić: 'Poslali su nam mail...'
Fantomska tvrtka izvukla novac iz riječkog gradskog poduzeća. Rinčić: 'Poslali su nam mail...'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pijani vozač za volanom kod Rijeke VIDEO
Pijani vozač za volanom kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata

Kako su nam potvrdili iz PU primorsko-goranske, prema prvim informacijama, dojavu o automobilu koje vozi i struže ogradu zaprimili su oko 14 sati u petak. Vozio je na A7, od tunela Trsat u smjeru Škurinja.

- Najvjerojatnije je bio pod utjecajem alkohola, ali to za sada ne možemo potvrditi - rekli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći
TRAJE OČEVID

Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...
EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki
OTKRIVAMO DETALJE

EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki

Glavni tajnik Siniša Krajač je uveo pulsku tvrtku A.T.I. u posao s HOO-om. U tri godine su im dali 1,5 milijuna eura. Od tog su protuzakonito sakrili čak milijun eura. Uskok sve ispituje. Most prijavio dio: 'Izvlačili su novac'
Maša (34) je nakon 17 godina u kolicima stala na noge
PROGRAMIRALI SU JOJ STIMULATOR

Maša (34) je nakon 17 godina u kolicima stala na noge

Splićanka Maša Bulatović (34) prva je i zasad jedina nepokretna osoba u Hrvatskoj kojoj je ugrađen stimulator leđne moždine o trošku javnog zdravstva. Nakon dugogodišnje borbe, rehabilitacija ju je ove godine odvela na Tajland, gdje je prošla intenzivno programiranje uređaja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026