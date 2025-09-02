Obavijesti

VIDEO Vučić se sastao s Putinom, pričao na ruskom. Tvrdi: 'Neće biti rata u Srbiji...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da je izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na rubu građanskog rata zlonamjerna i da se to neće dogoditi, nego da će Srbija nastaviti brzo rasti i biti sve uspješnija, prenio je Tanjug.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Putin se sastaje sa srbijanskim premijerom Vučićem u Pekingu 01:09
Putin se sastaje sa srbijanskim premijerom Vučićem u Pekingu | Video: 24sata/reuters

"To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave da bi urušilo imidž Srbije u svijetu", rekao je. 

"Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumiju."

Russian President Vladimir Putin attends a meeting at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

"A moj odgovor stane u jednu rečenicu: 'Što je babi milo, to joj se i snilo'", rekao je Vučić na konferenciji za medije u Pekingu nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost.

"Srbija će nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, usprkos golemim naporima i službenim, a posebno neslužbenim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsjednici njima dodvoravali, ispričavali se zbog toga što su nam protjerivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.

Russian President Vladimir Putin meets with Serbian President Aleksandar Vucic in Beijing
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Ipak, bez obzira na sve "pokvarene komentare", Srbija će "nastaviti pružati ruku" Hrvatskoj, napomenuo je.

"Nikada im ništa slično nećemo poželjeti", naglasio je Vučić.

