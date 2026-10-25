VIDEO Vučić spreman na 'haos'? 'Ako pobijede 'studenti', on bi to razbio u roku par mjeseci...'

Srbija je na prekretnici, izborni dan obilježila je rekorda izlaznost, odnosno dvostruko je veća nego na parlamentarnim izborima održanim 2023. godine.

- Veća izlaznost uvijek ide u korist opozicije. To znači da su se aktivirali glasači promjene, jer oni ne izlaze na izbore na kojima misle da ne mogu ništa promijeniti. To znači da su ljudi procijenili da moguće promijeniti vlast. To dodatni glasači u nekom manjem postotku su i oni mobilizirani i prisiljeni da izađu od strane vlasti, ali su velikom većinom glasači koji glasaju za Studentsku listu - kazao je Davor Gjenero, politički analitičar.

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Analitičar navodi opozicija mora osigurati golemu nadmoć da bi smjena aktualnog režima bila moguća. Najbolji primjer za to su nedavni izbori u Mađarskoj, gdje je demokratska opozicija, osvojila dvotrećinsku parlamentarnu veći. Na osnovu rezultata istraživanja javnog mijenja Gjenero ne sumnja da će Studentska lista osvojiti najviše glasova, no boji se da to neće biti dovoljno da oni doista uspostave vlast.

- Izgleda da sve druge političke stranke osim SNS-a nestaju. Skoro sigurno je da mandate u parlamentu neće osvojiti proeuropska opozicija. Vrlo vjerojatno je da će iz parlamenta ispasti autohtona desnica, ali moguće je da ispadnu i postkomunisti. U takvim uvjetima mandate dijele Vučić i manjinske liste koje su odreda povezane s Vučićem - ističe.

Pripadnici manjina koje su demokratski orijentirani odreda pozivaju da se glasuje za Studentsku listu, to su Mađari, Slovaci, Hrvati, ali tu je i Demokratski savez Mađara Vojvodine, kojeg su organizirali Orban i Vučić koji će ući u parlament s relevantnim brojem glasova, kazao je Gjenero. Napominje da su tu i Bošnjački glasovi iz Sandžaka koji su bliski režimu.

- U takvim uvjetima o ćete imati zapravo relevantan broj dopunskih glasova za Vučićevu listu i bit će vrlo teško stvoriti većinu za Studentsku listu. Nemojmo zaboraviti i da Studentska lista nije politička stranka koja bi bila konsolidirana, nego se radi o pokretu. To su sve stvari zbog kojih se bojim da Studentska lista, na kraju, unatoč relativnoj pobjedi, tu pobjedu neće moći pretvoriti u izvršnu vlast - naveo je Gjenero.

'Neće lako pustiti vlast'

Upozorio je kako Vučić nije Orban koji se može povući u oporbu i polako planirati povratak na vlast.

- SNS bez vlasti ne postoji, jer je to partija vlasti, a ne organizacija. On neće tako lako pustiti vlast, koliko god dobar dio ljudi misli da će se prepasti - rekao je.

Kad bi i Studentska lista u nekim okolnostima uspjela do vlasti, Gjenero navodi kako bi Vučić to razbio u roku od par mjeseci.

Analitičar je prokomentirao i refleksiju ishoda na Hrvatsku. Važno je, nastavlja da se Srbija ne pretvori u Bjelorusiju, u smislu onoga što se zbilo tamo nakon velike pljačke izbora od strane predsjednika Lukašenka, kada je uslijedila stravična represija odnosno njihov bijeg u Poljsku ili Litvu.

- Hrvatskoj sigurno nije u interesu da dobije veliki broj izbjeglica na svojim granicama. Već smo primili šestoro mladih ljudi iz Novog Sada, koji su se 15. ožujka prošle godine našli pod progonom zbog navodnog pripremanja državnog udara, što je sasvim evidentno bila namještaljka. Hrvatska bi se mogla naći u situaciji, da ako krene represija i progon nakon, Vučićeve eventualne velike krađe izbora, da se u Hrvatskoj nađe bitno više ljudi nego što je to sada - kazao je.

Hrvatskoj nastavlja ne odgovara ni da ima zonu nestabilnosti na svojim granicama i malog ruskog podložnika kao susjeda.

- Sada se teško može reći kako će sve završiti, no puno je više vjerojatnosti da će stvari krenuti naopako i da za nas kreću još gori izazovi s režimom u Beogradu nego što smo ih imali do sada. U krajnjoj liniji Hrvatskoj ne odgovara ni eksponencijalno naoružavanje Srbije, koje Hrvatsku tjera na dodatno izdvajanje za obranu odnosno veće od onoga koje proizilazi samo iz općenite ruske opasnosti za Europu. Sve to povećava rizike za Hrvatsku - kazao je Gjenero.