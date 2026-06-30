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VIDEO Vuk plaši Zagorce?! Novi susjed uznemirio je mještane: 'Čudno da je došao na sjever'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Vuk plaši Zagorce?! Novi susjed uznemirio je mještane: 'Čudno da je došao na sjever'

Stručnjak za divlje životinje rekao je kako se građani trebaju paziti. Iz Općine kažu kako rade na rješavanju problema..

Kažu Zagorci da su se naviknuli na sve. Maglu, gemište, pa i ponekog "čudnog susjeda". Ali kad se po Stubičkim Toplicama počne pričati da trči vuk, onda ni najjači lokalni skeptici više nisu sigurni je li stvarno pas ili je stigao novi stanovnik Zagorja bez prijave boravka.

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Komentari 7
Objavili su nove cijene goriva!
VOZIMO SE JEFTINIJE

Objavili su nove cijene goriva!

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ

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