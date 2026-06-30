Stručnjak za divlje životinje rekao je kako se građani trebaju paziti. Iz Općine kažu kako rade na rješavanju problema..
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VIDEO Vuk plaši Zagorce?! Novi susjed uznemirio je mještane: 'Čudno da je došao na sjever'
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Kažu Zagorci da su se naviknuli na sve. Maglu, gemište, pa i ponekog "čudnog susjeda". Ali kad se po Stubičkim Toplicama počne pričati da trči vuk, onda ni najjači lokalni skeptici više nisu sigurni je li stvarno pas ili je stigao novi stanovnik Zagorja bez prijave boravka.
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