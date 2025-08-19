Zadarska policija potvrdila da su dojavu zaprimili u utorak u 12.55 sati
NEMA OZLIJEĐENIH
VIDEO Zadar: Zapalila se prostorija u obiteljskoj kući
Prostorija u zadarskoj obiteljskoj kući zapalila se u utorak poslijepodne. Požar su ugasili vatrogasci, a policija je regulirala promet u ulici gdje je izbio požar. Na sreću, u požaru nije bilo ozlijeđenih ljudi već je nastala samo materijalna šteta.
Zadarska policija potvrdila nam je da su upoznati s događajem.
- U utorak u 12.55 sati zaprimili smo dojavu o požaru koji je izbio u prizemlju obiteljske kuće u Zadru. Vatrogasci su ugasili požar, te nema ozlijeđenih - rekli su nam te dodali kako će se uzroci požara znati nakon očevida.
