Obavijesti

News

Komentari 0
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Zadar: Zapalila se prostorija u obiteljskoj kući

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zadar: Zapalila se prostorija u obiteljskoj kući

Zadarska policija potvrdila da su dojavu zaprimili u utorak u 12.55 sati

Prostorija u zadarskoj obiteljskoj kući zapalila se u utorak poslijepodne. Požar su ugasili vatrogasci, a policija je regulirala promet u ulici gdje je izbio požar. Na sreću, u požaru nije bilo ozlijeđenih ljudi već je nastala samo materijalna šteta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Zadru 01:36
Požar u Zadru | Video: Čitatelj 24sata

Zadarska policija potvrdila nam je da su upoznati s događajem.

- U utorak u 12.55 sati zaprimili smo dojavu o požaru koji je izbio u prizemlju obiteljske kuće u Zadru. Vatrogasci su ugasili požar, te nema ozlijeđenih - rekli su nam te dodali kako će se uzroci požara znati nakon očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Trump ponudio svoj dolazak, Putin poručio: 'Želim sastanak 1 na 1 sa Zelenskim...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Trump ponudio svoj dolazak, Putin poručio: 'Želim sastanak 1 na 1 sa Zelenskim...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš
Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave postao direktor u Terra Slavonia
KAD NEMA LJUBAVI

Ljubavni jadi: Izašli iz politike i razveli se. Tolušić nakon rastave postao direktor u Terra Slavonia

Tomislav Tolušić razveo se od supruge • Ljubavni brodolom imali i bivši ministri Ćorić, Kuščević... • Kerum javno objavio 2009. da ima drugu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025