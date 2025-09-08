NETIPIČNA KUPOVINA
VIDEO Zagrebu su čekali satima kako bi kupili misteriozni paket
ZAGREB Ljudi su čak tri sata čekali u redu kako bi kupili 'izgubljene' pakete u Avenue mallu. Naime, kupci će od danas do subote moći kupiti čak 10 tona izgubljenih paketa s misterioznim sadržajem. Paketi se prodaju po težini po vrlo povoljnim cijenama, a postoje dvije kategorije, standard i premium. Za standard pakete kupci trebaju izdvojiti 1,90 eura za 100 grama, dok je cijena premium paketa 2,79 eura za 100 grama. Zainteresirani kupci imaju 10 minuta da odaberu koliko kilograma i paketa žele, no ne smiju ih otvarati prije kupovine.
Više o tome čitajte OVDJE.