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STRAŠNE POSLJEDICE

VIDEO Zaklon našli u šatorima ispred srušenih kuća u Panami

Obitelji u Panami nakon razornog potresa magnitude 7,7 utočište traže u šatorima ispred uništenih domova, a snimke iz zraka prikazuju urušeni hotel na plaži Venao. U Tonosiju se Yineidys DeGracias vratila u teško oštećenu kuću i zatekla ruševine u spavaćoj sobi u kojoj je spavala s 20 dana starom bebom. Tijekom potresa zaštitila je dijete dok su blokovi padali na nju, a potom je pobjegla iz zgrade. Vlasti su proglasile izvanredno stanje.

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Zbog potresa u Panami stotine ostale bez domova VIDEO
Zbog potresa u Panami stotine ostale bez domova | Video: 24sata/Reuters
OPASNO MORE

VIDEO Rachel napravila kaos u Kaliforniji: Tropska oluja donosi razorne valove i jake vjetrove

KALIFORNIJA - Iako je tropska oluja Rachel oslabjela, dijelove Kalifornije i dalje pogađaju snažni valovi, obilna kiš Upozorenja na obalne poplave u području Los Angelesa ostaju na snazi do ponedjeljka ili utorka. Meteorolozi upozoravaju i na obilnu kišu te mogućnost bujičnih poplava, osobito u južnoj Kaliforniji i planinskim područjima.a i jaki vjetrovi. Zbog opasnosti od poplava zatvoreni su gatovi, a vlasti pozivaju građane da se drže podalje od mora.

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Snimke dronom prikazuju valove koji udaraju u kuće i obalu u južnoj Kaliforniji VIDEO
Snimke dronom prikazuju valove koji udaraju u kuće i obalu u južnoj Kaliforniji | Video: 24sata/reuters
PLES POBJEDNIKA

VIDEO Bio je najbolji strijelac HNL-a, sad srušio Riječane pa zaplesao u gaćama. Pogledajte

Slaven Belupo je u Koprivnici pobijedio 4-1 Rijeku u sklopu 9. kola HNL-a. Gosti su poveli preko Dantasa u sedmoj minuti susreta, a izjednačio je u 35. Mersinaj. Domaćin je poveo u 52. preko Banovca, a treći i četvrti gol dao je Nestorovski za konačni rezultat. Makedonac igra odlično ove sezone u kojoj je zabio sedam golova, a najbolju sezonu imao je 2015./16. kad je u dresu Intera iz Zaprešića zabio 25 golova u HNL-u i bio prvi strijelac lige. Od tada je igrao za Palermo, Udinese i Ascoli, a u Koprivnicu je stigao 2024. godine. Pobjedu protiv Rijeke proslavio je plešući na stolu u svlačionici

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Nestorovski pleše u gaćama VIDEO
Nestorovski pleše u gaćama | Video: NK Slaven Belupo
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte zašto je Kek pobjesnio nakon utakmice. Evo kako je Slaven razbio Rijeku

U posljednjem susretu 9. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici preokretom porazio Rijeku s 4-1 upisavši treću pobjedu sezone. Rijeka je povela golom Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca u 7., no domaćin je okrenuo rezultat golovima Jona Mersinaja u 35., Lovre Banovca u 52. i dvama pogocima Ilije Nestorovskog u 69. i 74. minuti susreta. Slaven Belupo je do sada smo jednom u HNL-u pobijedio Rijeku s tri gola razlike, u travnju 2007. je slavio s 3-0.

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Golovi na utakmici Slaven Belupo - Rijeka VIDEO
Golovi na utakmici Slaven Belupo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Novi detalji kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza, požar u Metisu u Puli uzrokovala je kemijska reakcija u neodvojenom otpadu, država je počela rješavati odlagalište u Promini, Papa Lav mora na operaciju zbog čvora na plućima koja je nedavno otkrivena...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Država rješava otpad u Promini, evo što im analize pokazuju... | Video: 24sata/Video
VIDEO: PREKRASAN POTEZ

Pero Bombardero kao Modrić. Pogledajte varaždinsku 'jogu bonito', preskočili su Dinamo

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 0-1 Trenutak genijalnosti Petra Bočkaja iz 40. minute, asistencija vanjskom stranom kopačke u stilu Luke Modrića, i realizacija Luke Mamića, donijele su narančastima iz baroknog grada pobjedu nad lokosima za preuzimanje drugog mjesta, dva boda ispred Dinama i jedan iza vodećeg Hajduka uoči gostovanja na Poljudu idući vikend.

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Sažetak Lokomotiva - Varaždin VIDEO
Sažetak Lokomotiva - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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