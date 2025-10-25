Obavijesti

VATRENA STIHIJA

VIDEO Zapalila se kuća u Popovači: 'Plamen se vidio iz daljine, mislili smo da se širi'

Piše Marta Divjak,
VIDEO Zapalila se kuća u Popovači: 'Plamen se vidio iz daljine, mislili smo da se širi'
Od policije smo dobili tek potvrdu da je u tijeku gašenje. Uz policiju su na terenu i vatrogasci DVD-a Popovača

U subotu predvečer izbio je požar na obiteljskoj kući u Popovači. Od čitateljice doznajemo kako je u jednom trenutku puhao jak vjetar te im se činilo kao da će vjetar proširiti požar.

Zapalila se kuća u Popovači 00:25
Zapalila se kuća u Popovači | Video: čitatelj/24sata

- Mi sve gledamo iz daljine, ali plamen je velik i dobro se vidio. Čini se da su vatrogasci požar stavili pod kontrolu jer se plamen dosta smanjio. Srećom vatra se nije proširila, a i malo prije je počela padati kiša - ispričala nam je čitateljica.

STIGAO DEMANTIJ Proširila se informacija da gori rafinerija nafte u Bratislavi: Riječ je bila o lažnoj vijesti
Proširila se informacija da gori rafinerija nafte u Bratislavi: Riječ je bila o lažnoj vijesti

Od policije smo dobili tek potvrdu da je u tijeku gašenje. Uz policiju su na terenu i vatrogasci DVD-a Popovača.

