VIDEO Zapalila se kuća u Popovači: 'Plamen se vidio iz daljine, mislili smo da se širi'

U subotu predvečer izbio je požar na obiteljskoj kući u Popovači. Od čitateljice doznajemo kako je u jednom trenutku puhao jak vjetar te im se činilo kao da će vjetar proširiti požar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Zapalila se kuća u Popovači | Video: čitatelj/24sata

- Mi sve gledamo iz daljine, ali plamen je velik i dobro se vidio. Čini se da su vatrogasci požar stavili pod kontrolu jer se plamen dosta smanjio. Srećom vatra se nije proširila, a i malo prije je počela padati kiša - ispričala nam je čitateljica.

Od policije smo dobili tek potvrdu da je u tijeku gašenje. Uz policiju su na terenu i vatrogasci DVD-a Popovača.