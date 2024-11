VIDEO Zapalio BMW u Dubravi, vlasnik mu ponudio 10.000 € da otkrije tko je to naručio!

U utorak navečer u zagrebačkoj Dubravi planuo je BMW zagrebačkih tablica. Policija je objavila da je požar bio podmetnut. Pojavile su se snimke s nadzornih kamera na kojima se vidi kako muškarac prilazi BMW-u, razbija staklo i polijeva ga nekakvom tekućinom. Koju sekundu kasnije automobil je počeo gorjeti.

Pogledajte video: Zapalio mu BMW

Vlasnik nudi počinitelju 10.000 eura

Snimka se proširila društvenim mrežama, a na TikToku se oglasio i navodni vlasnik automobila, hrvatski influencer koji je počinitelju ponudio nagradu!

- Tebe koji si to napravio ne krivim apsolutno ništa, ti si obavio svoj posao za koji si plaćen. Ali ovom prilikom nudim ti 10.000 eura da mi se javiš i kažeš tko ti je rekao da to napraviš. Garantiram ti da ti se ništa neće dogoditi, samo me zanima informacija od koga je to naručeno - rekao je navodni vlasnik.